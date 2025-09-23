Azam Khan: रामपुर जाते समय कार में आजम खां के साथ कौन था? रास्ते में सपाइयों ने किया स्वागत

सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर जा रहे वरिष्ठ सपा नेता आजम खां का शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आजम खां यहाँ केवल एक मिनट के लिए रुके और कार से ही सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथ मुरादाबाद की सांसद रुचिवीरा भी मौजूद थीं। इसके बाद वह बरेली के लिए रवाना हो गए।

आजम खां का सपाइयों ने किया स्वागत