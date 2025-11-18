Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संत कबीर नगर में पोखरे डूबकर युवक की मौत, परिवार में छाया मातम

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    संत कबीर नगर में एक दुखद घटना घटी। खिरिया गांव में मंगलवार सुबह अनिल राजभर नामक एक युवक शौच के लिए जाते समय पोखरी में फिसलकर डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। मंगलवार की सुबह एक युवक शौच के लिए जाते समय पोखरी में फिसलकर डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मोलनापुर चौकी प्रभारी अनिल कुमार पांडेय ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक का पोखरे से शव महुली थाना क्षेत्र के खिरिया गांव में 11.30 बजे बरामद किया गया। मोलनापुर चौकी क्षेत्र के खिरिया गांव निवासी अनिल राजभर (35) पुत्र राम श्रृंगार राजभर मंगलवार सुबह बच्चों की तबीयत खराब होने पर दवा लेने मोलनापुर बाजार गए थे।

    लौटते समय वह कर्मा बाबा स्थान के पास शौच के लिए गए। इसी दौरान पास की पोखरी में उनका पैर फिसल गया और वे डूब गए। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर बड़े भाई सतीश और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    मृतक अनिल राजभर तीन भाइयों सतीश, आशीष और अनिल में सबसे छोटा था। मेहनत-मजदूरी कर परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में 14 वर्षीय पुत्र ओम और 8 वर्षीय पुत्री रिया है।

    ग्रामीणों के अनुसार, अनिल को मिर्गी के दौरे भी आते थे। पति की मौत से पत्नी इस्रावती का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।