संत कबीर नगर में पोखरे डूबकर युवक की मौत, परिवार में छाया मातम

जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। मंगलवार की सुबह एक युवक शौच के लिए जाते समय पोखरी में फिसलकर डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मोलनापुर चौकी प्रभारी अनिल कुमार पांडेय ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवक का पोखरे से शव महुली थाना क्षेत्र के खिरिया गांव में 11.30 बजे बरामद किया गया। मोलनापुर चौकी क्षेत्र के खिरिया गांव निवासी अनिल राजभर (35) पुत्र राम श्रृंगार राजभर मंगलवार सुबह बच्चों की तबीयत खराब होने पर दवा लेने मोलनापुर बाजार गए थे।

लौटते समय वह कर्मा बाबा स्थान के पास शौच के लिए गए। इसी दौरान पास की पोखरी में उनका पैर फिसल गया और वे डूब गए। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर बड़े भाई सतीश और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।