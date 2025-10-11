Language
    संतकबीरनगर में चलती गाड़ी रोककर युवक को पीटा, मुंह में पिस्टल डाली; जांच में जुटी पुलिस

    By Akhilesh Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में अज्ञात लोगों ने एक चलती गाड़ी को रोककर युवक से मारपीट की और उसके मुंह में पिस्टल डाल दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के सोनी होटल के पास गुरुवार दोपहर अज्ञात कार सवार तीन युवकों ने एक व्यक्ति की गाड़ी रोककर उस पर रॉड से हमला कर घायल कर दिया।

    आरोप है कि हमलावरों ने युवक के मुंह में पिस्टल डालकर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    गोरखपुर जनपद के सहजनवां थाना क्षेत्र के सहवाजगंज निवासी अमन प्रताप सिंह पुत्र सतीन्द्र प्रताप सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि गुरुवार दोपहर करीब एक बजे वे अपनी गाड़ी से सोनी होटल से निकलकर गोरखपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया।

    बताया कि कार से उतरे तीन युवकों ने बिना किसी कारण रॉड से उन पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। हमलावरों ने उनके मुंह में पिस्टल डालकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।

    कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और आरोपितों की तलाश की जा रही है।