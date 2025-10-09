Language
    UP के इस जिले में स्टंटबाजी पर पुलिस सख्त, 198 बाइक चालकों पर कार्रवाई से मची खलबली

    By Dilip Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    संतकबीर नगर पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत स्टंटबाजी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 198 बाइक चालकों पर स्टंटबाजी के लिए, जबकि अन्य वाहनों पर हूटर, काली फिल्म और गलत नंबर प्लेट के लिए कार्रवाई की गई। पुलिस का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

    25 चार पहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवायी। सौ- पुलिस

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के तहत गत बुधवार की देर रात तक जांच अभियान चला। 75 स्थानों पर 1,181 वाहनों की जांच की गयी।

    स्टंटबाजी कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 198 दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। आठ चार पहिया वाहनों से हूटर उतरवाया गया। वहीं 25 चार पहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवायी गयी।

    इसके साथ ही शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर 27 चार पहिया वाहन स्वामियों पर कार्यवाही की गयी। गलत तरीके से नंबर प्लेट लगे होने पर नौ चार पहिया वाहनों के स्वामियों पर कार्यवाही की गयी।

    यातायात नियमों की अनदेखी करके आ-जा रहे 731 वाहन स्वामियों को चेतावनी दी गयी। जबकि जरूरी कागजात के अभाव व अन्य कारण के चलते दो वाहनों को सीज कर दिया गया।

    एएसपी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। आम जनमानस में यातायात नियमों,सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।

    कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। जनपद पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।