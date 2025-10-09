UP के इस जिले में स्टंटबाजी पर पुलिस सख्त, 198 बाइक चालकों पर कार्रवाई से मची खलबली

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के तहत गत बुधवार की देर रात तक जांच अभियान चला। 75 स्थानों पर 1,181 वाहनों की जांच की गयी।

स्टंटबाजी कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 198 दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। आठ चार पहिया वाहनों से हूटर उतरवाया गया। वहीं 25 चार पहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवायी गयी।



इसके साथ ही शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर 27 चार पहिया वाहन स्वामियों पर कार्यवाही की गयी। गलत तरीके से नंबर प्लेट लगे होने पर नौ चार पहिया वाहनों के स्वामियों पर कार्यवाही की गयी।