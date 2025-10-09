Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर ब्लास्ट के बाद एक्शन में प्रशासन, ACP को हटाया, थाना प्रभारी-चौकी प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मी निलंबित

    By Ankur Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:02 PM (IST)

    कानपुर के मेस्टन रोड में विस्फोट के बाद, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण के आरोप में 12 दुकानदारों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। विस्फोट में 12 लोग घायल हुए थे, और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार मोड़ के पास गाड़ी में धमाका होने की घटना होने के बिखरा पड़ा सामान देखते दुकानदार। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मेस्टन रोड के मिश्री बाजार में बुधवार शाम हुए विस्फोट और पुलिस के चले सर्च आपरेशन में अवैध पटाखों का भंडारण मिलने के मामले में गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था ने एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार को हटा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं मूलगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह, चौकी प्रभारी एसआइ रोहित तोमर सहित जेबरा मोबाइल कांस्टेबल चेतन कुमार, अमित कुमार, बीट कांस्टेबल ब्रह्मानंद, हेड कांस्टेबल इमामुल हक को निलंबित कर दिया गया है।

    वहीं, देर रात तक चले सर्च आपरेशन में पुलिस ने 12 दुकानदारों को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस जिन दुकानदारों के यहां अवैध पटाखों का भंडारण मिला है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।

    मिश्री बाजार में मरकज मस्जिद से 100 मीटर दूर खड़ी चोरी की स्कूटी में बुधवार शाम भीषण विस्फोट हुआ। इसकी चपेट में महिला समेत 12 लोग घायल हो गए, जिसमें आठ लोगों को उर्सुला में भर्ती कराया गया था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बगल में खड़ी लालबंगला निवासी अश्वनी कुमार की स्कूटी क्षतिग्रस्त हुईं व आसपास के कई घरों की खिड़कियाें के शीशे टूट गए।

    कई दीवारों पर दरारें पड़ गईं। करीब पांच मिनट तक धुंध छाई रही। इस विस्फोट के बाद बाजार में भगदड़ मच गई थी। इस घटना को हादसा, शरारत और साजिश के बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई। एटीएस समेत एजेंसियों ने जांच पड़ताल की। देर रात सर्च आपरेशन चला गया तो कई दुकानों में अवैध पटाखों का भंडारण मिला।

    इसके बाद पुलिस ने इन दुकानदारों में मिश्री बाजार निवासी फराज, फैजान सिद्दकी, मछली टोला के शादाब, हसन वारसी, मूलगंज के कमाल खां का हाता निवासी मो. फैजान, बिसाती बाजार निवासी मो. तारीक, प्रेमनगर निवासी हाजी प्रवेश, उसके बेटे अजहर, मेस्टन रोड के हेमंत पांडेय, नौशाल अहदम, मो. मोहज्जम और फरदीन को हिरासत में लिया।

    यह भी पढ़ें- Kanpur Explosion: बारूद के ढेर पर बैठा है कानपुर नगर, एक गलती और कांप गया पूरा शहर

    ये हुए घायल 

    बेकनगंज निवासी सुहाना, रईसुद्दीन, मेस्टन रोड निवासी अब्दुल, लाल बंगला के अश्वनी कुमार, मखनिया बाजार निवासी मो. मुरसलीन, मीरपुर निवासी जुबिन व भरत भटिया घायल हुए। इसके अलावा चार अन्य लोग भी मामूली घायल थे, जिन्हें हलकी चोटें आई हैं।