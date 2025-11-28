बच्चेदानी का गलत ऑपरेशन करने का आरोप, सीएमओ और डीएम तक पहुंची शिकायत

जागरण संवादाता, संतकबीर नगर। शहर के एक निजी अस्पताल पर पति ने पत्नी का गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पीड़ित गुरुवार को जिलाधिकारी व सीएमओ से मिला और शिकायती पत्र देकर अस्पताल पर कारवाई करने की मांग की है।



तहसील क्षेत्र के मटिहना के रहने वाले संतोष पुत्र प्रेम चन्द्र का आरोप है कि उनकी पत्नी अर्चना देवी उम्र करीब 45 वर्ष के पेट में कुछ दिन पहले असहनीय दर्द होने लगा। जिस पर वह जिला अस्पताल के पास स्थित जमुना हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में उसे भर्ती कर लिया गया।

