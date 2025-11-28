Language
    बच्चेदानी का गलत ऑपरेशन करने का आरोप, सीएमओ और डीएम तक पहुंची शिकायत

    By Rakesh Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    एक महिला ने निजी अस्पताल पर गलत तरीके से बच्चेदानी निकालने का आरोप लगाया है। महिला ने सीएमओ और डीएम से शिकायत कर अस्पताल के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि ऑपरेशन के बाद उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवादाता, संतकबीर नगर। शहर के एक निजी अस्पताल पर पति ने पत्नी का गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पीड़ित गुरुवार को जिलाधिकारी व सीएमओ से मिला और शिकायती पत्र देकर अस्पताल पर कारवाई करने की मांग की है।

    तहसील क्षेत्र के मटिहना के रहने वाले संतोष पुत्र प्रेम चन्द्र का आरोप है कि उनकी पत्नी अर्चना देवी उम्र करीब 45 वर्ष के पेट में कुछ दिन पहले असहनीय दर्द होने लगा। जिस पर वह जिला अस्पताल के पास स्थित जमुना हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में उसे भर्ती कर लिया गया।

    कुछ देर बाद कर्मियों ने पचास हजार रूपये जमा करने को कहा। उसने यह रकम जमा कर दिया। इसके बाद चिकित्सक ने बताया कि महिला की बच्चेदानी ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ और पैसे जमा करने होगे। किसी तरह से व्यवस्था कर उसने कांउटर पर मांगी गई। यह रकम भी जमा कर दी। उसके बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन करके बच्चेदानी को निकाल दिया। लेकिन तब से पेट के निचले हिस्से के दोनों तरफ जले होने का घाव दिखने लगा है।

    इसके कारण तीव्र पीड़ा जलन रक्त स्राव के साथ पानी निकल रहा है। ऐसी हालत में पत्नी को दिखाने ले गया तो बताया गया कि ऑपरेशन गलत हो गया है। फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें पचास हजार रुपये और देने होगें। मैं गलत ऑपरेशन किए जाने की बात करने लगा तो अस्पताल कर्मी नाराज हो गए और अपशब्द कहते हुए भगा दिया। आरोप है हॉस्पिटल में गलत तरीके से ऑपरेशन और उपचार के चलते उसकी पत्नी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है।

    जमुना हॉस्पिटल पर महिला रोगी के पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायती पत्र के आधार पर जानकारी की गई तो पाया गया यह हास्पिटल बिना पंजीकरण चल रहा है। डीएम के निर्देश पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

    -

    -डाॅ. रामानुज कन्नौजिया, सीएमओ

    महिला रोगी का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक था। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हॉस्पिटल पर आकर दिखाना चाहिए। उसके पति द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। रही बात हॉस्पिटल के पंजीकरण की तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है।

    -

    -भूपेंद्र सिंह, ब्लाक प्रमुख व संचालक जमुना हॉस्पिटल