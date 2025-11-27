जागरण संवाददाता, लोहरैया, संतकबीर नगर। रामजानकी मार्ग पर दो बाइकों के बीच हुई टक्कर में एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है। मृतक लाल साहब यादव पौली ब्‍लाॅक में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। हादसे के समय वह घर से ड्यूटी पा जा रहे थे।

धनघटा थाना क्षेत्र के तामा चौराहे के पास राम जानकी मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने हुई टक्कर में लाल साहब यादव निवासी बेला बुजुर्ग, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी बाइक पर सवार अभिषेक पुत्र पिंटू निवासी खाजों गंभीर रूप से घायल हो गया।

लाल साहब यादव अपने गांव से ड्यूटी के लिए पौली विकासखंड जा रहे थे। इसी दौरान सामने से सिकरीगंज की ओर तेज रफ्तार में आ रही बाइक, जिसे अभिषेक चला रहा था, अनियंत्रित होकर उनकी बाइक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।