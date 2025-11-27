Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संतकबीर नगर : दो बाइकों की टक्कर में ब्‍लॉक कर्मी की मौत, दूसरा बाइक सवार घायल

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    संतकबीर नगर में रामजानकी मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में पौली ब्लॉक के लिपिक लाल साहब यादव की मौत हो गई। वह ड्यूटी पर जा रहे थे। दूसरी बाइक का चालक अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लोहरैया, संतकबीर नगर। रामजानकी मार्ग पर दो बाइकों के बीच हुई टक्कर में एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है। मृतक लाल साहब यादव पौली ब्‍लाॅक में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। हादसे के समय वह घर से ड्यूटी पा जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनघटा थाना क्षेत्र के तामा चौराहे के पास राम जानकी मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने हुई टक्कर में लाल साहब यादव निवासी बेला बुजुर्ग, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी बाइक पर सवार अभिषेक पुत्र पिंटू निवासी खाजों गंभीर रूप से घायल हो गया।

    लाल साहब यादव अपने गांव से ड्यूटी के लिए पौली विकासखंड जा रहे थे। इसी दौरान सामने से सिकरीगंज की ओर तेज रफ्तार में आ रही बाइक, जिसे अभिषेक चला रहा था, अनियंत्रित होकर उनकी बाइक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

    स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने लाल साहब यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं अभिषेक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर हादसे की जानकारी स्वजन के साथ ही ब्‍लाॅक पर दे दी है। पुलिस मामले की दुर्घटना की जांच कर रही है।