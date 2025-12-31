Language
    UP Roadways Recruitment: बस्ती बस डिपो में संविदा चालकों की भर्ती के लिए लगेगा रोजगार मेला, ऐसे करें Online आवेदन

    By Dilip Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:25 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस्ती डिपो में संविदा चालकों की भर्ती के लिए 5 जनवरी को खलीलाबाद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा। ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस्ती डिपो के लिए संविदा चालकों की भर्ती होनी है। इसके लिए जिला सेवायोजन कार्यालय खलीलाबाद ब्लाक के चकदही गांव स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आगामी पांच जनवरी को सुबह दस बजे से दोपहर के तीन बजे तक एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करेगा।

    इसके लिए अभ्यर्थियों को सेवायोजन विभाग के वेव पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें रोजगार मेले में सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज की फोटो,बायोडाटा के साथ आना होगा। शैक्षिक योगयता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होने के साथ स्कूल लीविंग सटिफिकेट होना चाहिए।

    लंबाई पांच फुट तीन इंच,भारी वाहन चलाने से संबंधित लाइसेंस,न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव,आयु 23 वर्ष 06 माह होना चाहिए। चयन होने पर मानदेय 2.20 रुपये प्रति किमी, पांच हजार से अधिक किमी व 22 दिन के संचालन पर तीन हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि तथा रात्रि भत्ता, लक्ष्य से अधिक आय पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगा।

    जिला सेवायोजन अधिकारी माधवी उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके आयोजन की तैयारी चल रही है।