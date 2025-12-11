UP में घर पहुंचेगी विजिलेंस टीम, बकाया नहीं जमा करने पर कटेगी बिजली

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। विजिलेंस टीम जनपद के गांवों व कस्बों के बड़े बकायेदारों के यहां छापा डालेगी। बकाया जमा न करने पर उनका बिजली कनेक्शन काटेगी। इसके साथ ही बिजली बिल राहत योजना के तहत छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं से अपील भी करेगी। निर्धारित अवधि में इसका फायदा लेकर बकाया जमा न करने पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसकी तैयारी चल रही है।

