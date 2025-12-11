UP में घर पहुंचेगी विजिलेंस टीम, बकाया नहीं जमा करने पर कटेगी बिजली
उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर में बिजली विभाग बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। अब विजिलेंस टीम पुलिस के साथ बकायेदारों के घर पहुंचेगी औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। विजिलेंस टीम जनपद के गांवों व कस्बों के बड़े बकायेदारों के यहां छापा डालेगी। बकाया जमा न करने पर उनका बिजली कनेक्शन काटेगी। इसके साथ ही बिजली बिल राहत योजना के तहत छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं से अपील भी करेगी। निर्धारित अवधि में इसका फायदा लेकर बकाया जमा न करने पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसकी तैयारी चल रही है।
बिजली विभाग ने पहली बार सौ प्रतिशत अधिभार व मूलधन में 25 प्रतिशत धनराशि माफ करने की घोषणा की है। वैसे यह योजना एक दिसंबर से चालू हुई है जो 28 फरवरी तक चलेगी। बिजली बिल राहत योजना के तहत बकायेदारों के साथ ही चोरी से बिजली का प्रयोग करते हुए पकड़े गए लोगो को भी राहत पहुंचाएगी। इसका लाभ उपभोक्ता ले रहे हैं।
इस योजना के तहत बकाया जमा करने की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अब बड़े बकायेदारों के घरों पर विजिलेंस की टीम पहुंचेगी। बकाया जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटेगी। इसके साथ ही यह भी अपील करेगी कि बिजली बिल राहत योजना के तहत छूट का लाभ उठाएं। निर्धारित अवधि में बकाया जमा न करने पर सख्त कार्रवाई करेगी।
बकायेदारों के वहां अब विभागीय व विजिलेंस की टीम पुलिस के साथ पहुंचेगी। योजना के तहत छूट का लाभ उठाते हुए बकाया जमा करने के लिए कहेगी। जो जमा नहीं करेंगे,उनका कनेक्शन काटा जाएगा।
- संतोष कुमार मधुकर-अधीक्षण अभियंता।
