550 रुपये लेकर एक बोरी यूरिया के साथ दे रहे जिंक, दोनों लेने पर ही दे रहे हैं खाद

संवाद सूत्र, बखिरा। गेहूं, सरसो, चना, मटर की फसल में किसानों यूरिया में यूरिया की आवश्कता हैं। बघौली क्षेत्र के साधन सहकारी समिति तिलाठी, सिहटीकर, भगवानपुर, हरदी, अमरडोभा से यूरिया गायब है। समिती पर यूरिया न रहने पर मायूस होकर किसान निजी दुकान से यूरिया ले रहे हैं।

निजी दुकानदार किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। एक बोरी यूरिया के साथ जिंक देकर पांच सौ पच्चास रुपये ले ले रहे हैं। जिंक न लेने पर यूरिया नहीं दे रहे हैं। बरईपार के किसान मंकेश सिंह, मक्खू सिंह, बूंदीपार के मकरे यादव, अशोक तिवारी, मेंडरापार के बबलू सिंह, भालचंद पाठक बताया कि यूरिया के बिना गेंहूं की फसल बर्बाद हो जा रही हैं। सहकारी समिति से यूरिया गायब है। जिससे परेशानी बढ़ गयी है।

सोमवार को धनखिरिया, परतिया, बखिरा में निजी विक्रेताओं के यहां यूरिया के लिए गए। पांच सौ पच्चास रुपये में एक बोरी यूरिया के साथ एक-एक किलो का दो पैकेट जिंक दे रहे हैं। जिंक की आवश्यकता नहीं हैं और न ही उतना पैसा हैं। विवश होकर वापस घर आना पड़ा।