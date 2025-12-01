Language
    UP बोर्ड परीक्षा के संतकबीर नगर में बनाए गए 79 केंद्र, 4 दिसंबर तक दर्ज की जा सकेंगी ऑनलाइन आपत्तियां

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए संतकबीर नगर में 79 केंद्र बनाए गए हैं। 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। बोर्ड का लक्ष्य है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी हो और छात्रों को कोई परेशानी न हो। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी।

    संवाद सूत्र, संतकबीर नगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी कर दी है। जनपद में कुल 79 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। परिषद द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी।

    बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा केंद्र निर्धारण से संबंधित आपत्तियां 4 दिसंबर तक ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी।

    कोई भी संस्था, विद्यालय प्रबंधक या अभिभावक पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत या सुझाव भेज सकते हैं। जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति प्राप्त आपत्तियों की जांच कर 11 दिसंबर तक उनका निस्तारण करेगी, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजी जाएगी और अंतिम परीक्षा केंद्र सूची जारी की जाएगी।

    जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ ने बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में दूरी, भवन क्षमता, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय और लोहे की अलमारी सहित सभी आवश्यक मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला स्तर पर बैठकों का दौर भी तेज किया जाएगा, ताकि परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।

