Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गन्ना तौल कराकर लौट रहे चालक की ट्रैक्टर पलटने से मौत, जान बचाने के लिए लगाई झलांग लेकिन...

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में गन्ना तौल कराकर लौट रहे एक ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर पलटने से दुखद मौत हो गई। चालक ने बचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन ट्रैक्टर के नीचे दब गया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और पुलिस जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पौली। दुलहापार गन्ना तौल केंद्र से लाैटते समय अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्राली पलट गया जिससे उसके नीचे दबकर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।

    पैतवलिया कला गांव निवासी 45 वर्षीय धनंजय यादव पुत्र हीरालाल यादव बुधवार की देर रात दुलहापार क्रय केंद्र पर गन्ने की तौल कराने गए थे। वापस लौटते समय अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर-ट्राली बेलदारी–पैतवलिया मार्ग पर गांव से लगभग 200 मीटर दूर मोड़ पर पलट गया। जान बचाने के लिए चालक धनंजय ट्रैक्टर से कूद गए, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर के नीचे आ गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ देर बाद किसी कार्यक्रम से लौट रहे स्थानीय लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पलटे हुए ट्रैक्टर के नीचे दबे धनंजय को देखा और शोर मचाया। सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर हटाकर धनंजय को बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    यह भी पढ़ें- संतकबीर नगर : दो बाइकों की टक्कर में ब्‍लॉक कर्मी की मौत, दूसरा बाइक सवार घायल

    पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव लेकर ग्रामीण घर चले गए और आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। माता-पिता के अलावा पत्नी सुधा देवी, पुत्र शिवांश और बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है। दूसरी ओर इस इस हादसे से पुलिस अनभिज्ञ बनी रही।

    प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे से पूछा गया तो बताया थाने पर इसकी सूचना नहीं दी गई है। हल्का दारोगा को भी इस दुर्घटना की जानकारी नहीं है। ग्राम प्रधान मुकेश कुमार ने बताया कि दाह संस्कार के समय उनको इस हादसे की जानकारी हो पाई।