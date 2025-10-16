शराब के नशे में घर पहुंचा बेटा, मां के टोकने पर बना हैवान, ईंट से कूचकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, धनघटा, संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम परशहर पूर्वी में बुधवार की देर रात घर दारू के नशे में पहुंचे कलयुगी बेटे ने 55 वर्षीय मां को डंडे व ईंट से कूच कर मौत के घाट उतार दिया। मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वह दारू पीने को लेकर बेटे का विरोध कर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया।

