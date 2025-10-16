शराब के नशे में घर पहुंचा बेटा, मां के टोकने पर बना हैवान, ईंट से कूचकर उतारा मौत के घाट
संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र में एक बेटे ने शराब के नशे में अपनी मां की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। मां ने बेटे के शराब पीने का विरोध किया था, जिसके चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी फरार बेटे की तलाश कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, धनघटा, संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम परशहर पूर्वी में बुधवार की देर रात घर दारू के नशे में पहुंचे कलयुगी बेटे ने 55 वर्षीय मां को डंडे व ईंट से कूच कर मौत के घाट उतार दिया। मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वह दारू पीने को लेकर बेटे का विरोध कर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया।
गांव निवासी 55 वर्षीय कबूतरा देवी पत्नी प्रेम निषाद दारू के नशे में घर पहुंचे बेटे टीमल को डांट फटकार रही थी। इसी बीच बेटे ने लकड़ी के एक टुकड़े से मां को बुरी तरह मारने लगा। इससे भी संतोष नहीं हुआ तो बेटे ने ईंट से कूंच कर मां को खून से लथपथ कर दिया। बेटे की पिटाई से मां कबूतरा देवी की मौके पर ही मौत हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया।
सूचना पर पहुंचे सीओ धनघटा प्रियम राजशेखर पांडेय व प्रभारी निरीक्षक जेपीदुबे मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। प्रभारी निरीक्षक धनघटाजेपी दूबे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
