    संतकबीर नगर में बस की टक्कर से बाइक सवार बहन की दर्दनाक मौत, भाई घायल

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:58 PM (IST)

    बस की टक्कर से बाइक सवार बहन की दर्दनाक मौत।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। शुक्रवार की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने भाई-बहन के खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया। नवीन सब्जी मंडी के पास हाईवे पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार सरकारी बस ने बाइक सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी। इस हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई घायल हो गया।

    बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ओडवारा बाजार निवासी 22 वर्षीय अनीषा पुत्री रंगीलाल शुक्रवार को अपने भाई 28 वर्षीय शैलेश के साथ मोटरसाइकिल से गोरखपुर स्थित एक रिश्तेदार के यहां जा रही थीं।

    दोपहर के समय जैसे ही वे खलीलाबाद के नवीन सब्जी मंडी के समीप हाईवे पर पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार सरकारी बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

    अचानक हुई टक्कर से शैलेश बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और बाइक आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। इस दुर्घटना में भाई-बहन दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

    हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

    जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अनीषा को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल शैलेश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

    हादसे के बाद बस चालक फरार

    घटना के बाद बस चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहन की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

    परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फरार बस चालक की तलाश की जा रही है।