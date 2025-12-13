Language
    SIR In UP: संतकबीरनगर में 14 दिन के अंदर करना है 2.72 लाख भरे हुए फार्म का डिजिटाइजेशन, जिला प्रशासन के लिए बनी चुनौती

    By Dilip Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    संतकबीर नगर में, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को सही करने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जिले के तीनों विधानसभा क ...और पढ़ें

    Hero Image

    आगामी 26 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा एसआइआर अभियान,इससे खलबली मची हुई है। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को सही करने के लिए गत तीन नवंबर से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान चल रहा है। अब तक जनपद के तीनों विधानसभा में कुल 13.37 लाख में से 10.64 लाख (79.63 प्रतिशत) मतदाताओं का भरा हुआ फार्म डिजिटाइज्ड हो पाया है।

    शेष 2.72 लाख(20.37 प्रतिशत)मतदाताओं के भरे हुए फार्म को आगामी 26 दिसंबर यानी 14 दिन में बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करना है। इसके लिए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट को कमान सौंपी गयी है। डीएम व एडीएम वित्त एवं राजस्व इसकी नियमित मानीटरिंग कर रहे हैं। बहरहाल जिला प्रशासन के लिए यह चुनौती बना हुआ है।

    निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में जुटा जिला प्रशासन
    जिला प्रशासन ने निर्धारित अंतिम तिथि आगामी 26 दिसंबर के पहले एसआइआर का संपूर्ण कार्य पूर्ण कराने के लिए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट को गतिविधि तेज करने के निर्देश दिए। यह नियमित रूप से जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट से उनके भ्रमण,बूथों की जांच,प्रतिदिन की प्रगति के बारे में जानकारी लेंगे। निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची को तैयार करने में ग्रामीण क्षेत्र में सभी बीडीओ व शहरी क्षेत्र के सभी ईओ के साथ बेहतर समन्वय बनाएंगे। जिससे शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो सकें।

    79.61 प्रतिशत भरे हुए फार्म का ही कर पाए सत्यापन
    जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ अब तक 10 लाख 64 हजार 487 (79.61 प्रतिशत) मतदाताओं के भरे हुए फार्म का सत्यापन कर पाए हैं। इसमें मेंहदावल में तीन लाख 74 हजार 622(79.41 प्रतिशत), खलीलाबाद में तीन लाख 67 हजार 766 (78.44 प्रतिशत) व धनघटा विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख 22 हजार 220 (81.21 प्रतिशत) मतदाताओं के भरे हुए फार्म का सत्यापन कर पाए हैं। एसआइआर अभियान आगामी 26 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। इन्हें अब 14 दिन में शेष फार्म का हर हाल में सत्यापन करना है। यह राह इतनी आसान नहीं है।



    विधानसभा : कुल बीएलओ: कुल मतदाता : फार्म डिजिटाइज्ड: प्रतिशत में
    मेंहदावल : 494 : 4,71,742 : 3,74,770 : 79.44
    खलीलाबाद : 508 : 4,68,685 : 3,67,766 : 78.47
    धनघटा : 436 : 3,96,759 : 3,22,329 : 81.24
    योग : 1,438 : 13,37,186 : 10,64,865 : 79.63
    इस महत्वपूर्ण अभियान की निरंतर समीक्षा की जा रही है। हर हाल में अभियान की अंतिम तिथि के पूर्व शेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वह बीच-बीच में बूथों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
