SIR In UP: संतकबीरनगर में 14 दिन के अंदर करना है 2.72 लाख भरे हुए फार्म का डिजिटाइजेशन, जिला प्रशासन के लिए बनी चुनौती

शेष 2.72 लाख(20.37 प्रतिशत)मतदाताओं के भरे हुए फार्म को आगामी 26 दिसंबर यानी 14 दिन में बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करना है। इसके लिए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट को कमान सौंपी गयी है। डीएम व एडीएम वित्त एवं राजस्व इसकी नियमित मानीटरिंग कर रहे हैं। बहरहाल जिला प्रशासन के लिए यह चुनौती बना हुआ है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में जुटा जिला प्रशासन जिला प्रशासन ने निर्धारित अंतिम तिथि आगामी 26 दिसंबर के पहले एसआइआर का संपूर्ण कार्य पूर्ण कराने के लिए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट को गतिविधि तेज करने के निर्देश दिए। यह नियमित रूप से जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट से उनके भ्रमण,बूथों की जांच,प्रतिदिन की प्रगति के बारे में जानकारी लेंगे। निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची को तैयार करने में ग्रामीण क्षेत्र में सभी बीडीओ व शहरी क्षेत्र के सभी ईओ के साथ बेहतर समन्वय बनाएंगे। जिससे शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो सकें।

79.61 प्रतिशत भरे हुए फार्म का ही कर पाए सत्यापन

जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ अब तक 10 लाख 64 हजार 487 (79.61 प्रतिशत) मतदाताओं के भरे हुए फार्म का सत्यापन कर पाए हैं। इसमें मेंहदावल में तीन लाख 74 हजार 622(79.41 प्रतिशत), खलीलाबाद में तीन लाख 67 हजार 766 (78.44 प्रतिशत) व धनघटा विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख 22 हजार 220 (81.21 प्रतिशत) मतदाताओं के भरे हुए फार्म का सत्यापन कर पाए हैं। एसआइआर अभियान आगामी 26 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। इन्हें अब 14 दिन में शेष फार्म का हर हाल में सत्यापन करना है। यह राह इतनी आसान नहीं है।







//Bकिस विधानसभा क्षेत्र में डिजिटाइज्ड फार्म की यह है प्रगति?//B

विधानसभा : कुल बीएलओ: कुल मतदाता : फार्म डिजिटाइज्ड: प्रतिशत में

मेंहदावल : 494 : 4,71,742 : 3,74,770 : 79.44

खलीलाबाद : 508 : 4,68,685 : 3,67,766 : 78.47

धनघटा : 436 : 3,96,759 : 3,22,329 : 81.24

योग : 1,438 : 13,37,186 : 10,64,865 : 79.63

इस महत्वपूर्ण अभियान की निरंतर समीक्षा की जा रही है। हर हाल में अभियान की अंतिम तिथि के पूर्व शेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वह बीच-बीच में बूथों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

//Bआलोक कुमार-डीएम//B

