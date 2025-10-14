UP के इस जिले में DM के कड़े तेवर से मची खलबली, छह अधिकारियों का वेतन रोक 34 से स्पष्टीकरण जारी कर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। डीएम ने इंटीग्रेटेड ग्रिवेंस रीड्रेसल सिस्टम(आइजीआरएस)पोर्टल पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर प्रभारी डीपीआरओ,बखिरा के ईओ समेत छह अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से वेतन बाधित कर दिया है।

वहीं 34 अन्य अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी कर उनसे जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल डीएम के कड़े तेवर से जिले के अधिकारियों में खलबली मची हुई है।



जन शिकायतों का समय से व गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाना शासन की प्राथमिकता में शामिल है। शासन स्तर पर आनलाइन समीक्षा कर जनपदवार रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही किसी स्तर से न हो,इसके लिए डीएम नियमित रूप से आइजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों व उसके निस्तारण की समीक्षा करते रहते हैं।