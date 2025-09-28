Language
    Sant Kabir Nagar News: नहर के किनारे संदिग्ध परिस्थित में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:06 AM (IST)

    संतकबीर नगर के मंझरिया गंगा नहर के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की पहचान सरिता त्रिपाठी के रूप में हुई है जिसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मंझरिया गंगा नहर के पास रविवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को दी, सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    जांच पड़ताल के दौरान महिला की पहचान घटनास्थल पर मिले आधार कार्ड से 33 वर्षीय सरिता त्रिपाठी पत्नी राघवेंद्र दुबे निवासी मनियरा गांव के रूप में हुई है।ग्रामीणों के अनुसार महिला के सिर और शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना तथा अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया।

    अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।