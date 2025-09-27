Sant Kabir Nagar News: आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवक से लिए 25 हजार, पत्नी को भी भेजा वीडियो

संतकबीर नगर के खलीलाबाद में एक युवक ने अपने दोस्त पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार दोस्त ने अप्राकृतिक संबंध बनाकर वीडियो बना लिया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठे। इस घटना से पीड़ित का वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हुआ क्योंकि आरोपी ने उसकी पत्नी को भी वीडियो भेज दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक युवक ने अपने ही मित्र पर धोखा, ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि धनघटा थाना क्षेत्र निवासी युवक ने पहले दोस्ती कर अप्राकृतिक संबंध बनाए और उनका आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपये ऐंठे और उनकी वैवाहिक जिंदगी तक प्रभावित कर दी।

पीड़ित युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन वर्ष पूर्व उसकी दोस्ती धनघटा थाना क्षेत्र के मझौरा गांव निवासी श्यामसुंदर से हुई थी। कुछ समय बाद श्यामसुंदर उसके घर आया और सहमति से अप्राकृतिक संबंध बनाए। इसी दौरान श्यामसुंदर ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया।

करीब छह माह तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन पीड़ित की शादी होने के बाद श्यामसुंदर ने पैसे की मांग शुरू कर दी। नौकरी लगने पर रुपये वापस करने का आश्वासन दिया। इस भरोसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किस्तों में कुल 25 हजार रुपये उसके खाते में भेजे। बाद में पैसे वापस मांगने पर श्यामसुंदर ने केवल दो हजार रुपये लौटाए और शेष रकम देने से इनकार करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा।