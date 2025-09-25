Sant Kabir Nagar News: पुलिस मौजूदगी में शव का हुआ अंतिम संस्कार, गांव में तनाव

मेंहदावल में धर्मराज का अंतिम संस्कार पुलिस की निगरानी में हुआ। घटना के बाद गांव में तनाव है लेकिन स्थिति सामान्य है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया जिनमें से एक को उपचार के बाद छोड़ दिया गया। गांव में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के बौरव्यास गांव निवासी मृतक धर्मराज के शव का अंतिम संस्कार बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में बूढ़ी राप्ती नदी के हरैया घाट पर किया गया। पुलिस की सतर्कता के चलते किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली।

बुधवार की सुबह से ही धर्मसिंहवा थानाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, मेंहदावल थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, और बेलहर थानाध्यक्ष अनिल कुमार गांव में डटे रहे। सुबह सात बजे धर्मराज का शव अंतिम संस्कार के लिए गांव से ले जाया गया। इस दौरान लोगों के चेहरे पर गम और गुस्सा दिखाई दिया। घटना के बाद गांव में स्थिति सामान्य है लेकिन तनाव बना हुआ है। सोमवार की रात धर्मराज के आत्महत्या किए जाने की घटना को लेकर मंगलवार को पूरे दिन पुलिस उलझी रही। पहले मुकदमा दर्ज किए बिना शव न सौंपे जाने के मामले में बैकफुट पर आना पड़ा। इस मामले में मृतका की मां की तहरीर पर भाजपा के जिला महा मंत्री विनोद पांडेय और उनके भाई तथा दो अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया।

देर शाम शव पहुंचने पर आक्राेशित स्वजन के साथ ग्रामीणों ने सड़क जामकर दिया और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामला गरमाता देख मौके पर एएसपी और सीओ के साथ ही कई थानों की फोर्स भेजी गई। सड़क से लोगों को हटाने के दौरान आक्रोशित ग्रामीण पुलिस से उलझ गए।

इस दौरान धक्कामुक्की हाेने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई तो लोग शव लेकर चले गए। इस बीच किसी ने ईट-पत्थर मारकर नायब तहसीलदार की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे दो लोगों को हिरासत में भी लिया था।