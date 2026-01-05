संत कबीर नगर में सिंचाई के दौरान करंट लगने से महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। खेत में फसल की सिंचाई करने गई महिला की करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसने के बाद मौत हो गई। उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रोडवेज तिराहे के पास सड़क जाम कर दिया और खेत मालिक के विरूद्ध कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजनों को समझाया।

कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों को सड़क से हटाया गया। इस दौरान कुछ समय के लिए अस्पताल तिराहे पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के एकला माफी मोहल्ले का है। एकला माफी निवासी रेनू (35) पत्नी गोविंद ने एकला शुक्ल गांव निवासी एक व्यक्ति का खेत बटाई पर लिया था। सोमवार की दोपहर करीब दो बजे वह खेत में सिंचाई करने गई थी।

इसी दौरान टुल्लू पंप में अचानक करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गई। स्वजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की असामयिक मौत से परिवार में कोहराम मच गया और स्वजन रोने-बिलखने लगे।