    संत कबीर नगर में सिंचाई के दौरान करंट लगने से महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:17 PM (IST)

    संत कबीर नगर के मेंहदावल में खेत में सिंचाई कर रही 35 वर्षीय रेनू की टुल्लू पंप से करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने खेत मालिक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। खेत में फसल की सिंचाई करने गई महिला की करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसने के बाद मौत हो गई। उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रोडवेज तिराहे के पास सड़क जाम कर दिया और खेत मालिक के विरूद्ध कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजनों को समझाया।

    कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों को सड़क से हटाया गया। इस दौरान कुछ समय के लिए अस्पताल तिराहे पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई।

    मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के एकला माफी मोहल्ले का है। एकला माफी निवासी रेनू (35) पत्नी गोविंद ने एकला शुक्ल गांव निवासी एक व्यक्ति का खेत बटाई पर लिया था। सोमवार की दोपहर करीब दो बजे वह खेत में सिंचाई करने गई थी।

    इसी दौरान टुल्लू पंप में अचानक करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गई। स्वजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की असामयिक मौत से परिवार में कोहराम मच गया और स्वजन रोने-बिलखने लगे।

    शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्वजनों को समझाकर घर भेज दिया गया है।
    सुरेंद्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, मेंहदावल