    SIR In UP: संतकबीर नगर में युवाओं पर टिकी नजर, हर दिन का लक्ष्य तय

    By Dilip Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष या इससे अधिक होगी,उन नये वोटरों का नाम जुड़ेगा। सांकेतिक तस्वीर

    दिलीप पाण्डेय, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर गत तीन नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर)अभियान चल रहा है। यह 26 दिसंबर तक यानी सात दिन और चलेगा। जिन युवक व युवतियों की आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो रही है,उन सभी नये वोटरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है।

    ऐसे एक भी युवा न छूटें, इसको लेकर जिला प्रशासन संवेदनशील है। सभी 1,438 बूथ लेवल आफिसर(बीएलओ)को हर दिन अपने-अपने बूथ पर कम से कम ऐसे वोटरों का 30-30 फार्म-6 भरवाने का निर्देश दिया गया है। इसका सत्यापन कर बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करने को कहा गया है। जिससे समय-सीमा समाप्त होने के पहले सभी नये वोटरों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाए।

    डीएम आलोक कुमार ने तीनों तहसील के एसडीएम को दिशा-निर्देश जारी किया है। उन्हें अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के शत-प्रतिशत नये वोटरों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एक जनवरी 2026 को जनपद के जिन युवक,युवतियों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो रही है,उन सभी नये वोटरों से फार्म-छह भरवाने को कहा है।

    इसके लिए उन्होंने लक्ष्य भी तय कर दिया है। प्रत्येक बीएलओ को प्रतिदिन अपने-अपने बूथ पर 30-30 नये वोटरों से फार्म-छह भरवाना है। इसके बाद उसका सत्यापन करके बीएलओ एप पर उन्हें डिजिटाइज्ड करना है। अब तक जनपद में ऐसे 3,877 नये वोटरों का फार्म-छह भरवाया है।

    बीएलओ इसका सत्यापन करने में लगे हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर गत तीन नवंबर से इस जिले में एसआइआर अभियान चल रहा है। यह अभियान आगामी 26 दिसंबर यानी सात दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रशासनिक महकमा नये वोटरों को चिह्नित कर उनका फार्म-छह भरवाने में तेजी लाने के प्रयास में लगा हुआ है। इसके लिए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं।

    अब तक नये वोटरों का नाम जोड़ने के लिए इतने फार्म-छह मिले हैं

    विधानसभा क्षेत्र कुल बीएलओ कुल वोटर फार्म-छह मिले हैं
    मेंहदावल  494 4,71,742 2,269
    खलीलाबाद  508 4,68,685 0,850
    धनघटा  436 3,96,759 0,758
    योग   1,438 13,37,186 3,877

    शत-प्रतिशत नये वोटरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में सभी नामित अधिकारी लगे हुए हैं। इसकी नियमित मानीटरिंग की जा रही है। जिससे निर्धारित समय-सीमा के पहले कार्य पूर्ण हो जाए।

    -आलोक कुमार-डीएम।