UP Board Exam 2026: संतकबीरनगर में 94 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा, 55214 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा
संतकबीर नगर में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं 94 केंद्रों पर होंगी। पूर्व में जारी 79 केंद्रों की सूची में से 7 नाम काटे गए हैं, जबकि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 94 केंद्रों की सूची गुरुवार को जारी कर दी गई है। पूर्व में 79 केेद्रों की सूची जारी की गई थी। इस बार 7 केंद्रों के नाम पूर्व में जारी किए गए सूची से काटा गया है। इनमें दो वित्त विहीन व 5 राजकीय विद्यालय शामिल हैं। साथ ही 22 नए विद्यालयों के नाम परीक्षा केंद्र में शामिल हैं। अब इन केंद्रों की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद की बेवसाइट पर अपलोड हो चुकी है।
इन परीक्षा केद्राें की सूची में राजकीय विद्यालय,आश्रम पद्धति विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय और वित्त विहीन विद्यालयों शामिल हैं।इन परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।इसके साथ ही इसकी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा है। इस वर्ष हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या 55,214 है। जिसमें हाईस्कूल के 28,450 और इंटरमीडिएट के 26,764 परीक्षार्थी शामिल हैं। ये परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक संचालित होंगी।
ये है जिले के प्रमुख परीक्षा केंद्र
जीजीआईसी खलीलाबाद, एचआरआईसी खलीलाबाद, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज खलीलाबाद, एनकेआईसी खलीलाबाद, पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज खलीलाबाद, एसकेएआरआई सी मगहर, बीएमजीएम बखिरा, एसजेजीएसवीआईससी मेंहदावल, डीएवी इंटर काॅलेज मेंहदावल, आदर्श इंटर काॅलेज कुसुरूखुर्द, एएसएजीआईसी उजियार दुधारा, एजेआईसी पचपेड़वा, एनआईसी मुडाडीहा बेग, किसान इंटर कॉलेज पचपेड़वा, सरदार पटेल इंटर कॉलेज भदाह।
आरआईसी पारस नगर बेलहर, एसएनएसआईसी कैथवलिया, एसआरएनसीकेवी एम आईसी रमवापुर सरकारी, जेएचएसएस धर्मसिंहवा, एनएससीबीआईसी मेंहदूपार, आरएसएस एन सिकरी, एसएलबीएसएस आईसी टुंपार, जनता इंटर कॉलेज देवकली, केए पाल इंटर कॉलेज हरिहरपुर, बीबीडी इंटर काॅलेज अलीनगर, आरकेपीएच आईसी मुखलिसपुर, रामविभुति यादव द्वाबा विकास इंटर काॅलेज धनघटा, यूबी इंटर कॉलेज उमरिया बाजार।
श्रीसीता राम इंटर काॅलेज सिरसी, किसान इंटर कॉलेज सिक्टहा, पीडीएससी इंटर कॉलेज भोगीपुर, एसएसडीजी इंटर कॉलेज धनघटा, जनता इंटर कॉलेज मुंडेरा शुक्ल, सीबी मिश्र इंटर कॉलेज पटखौली, बीएसडीआर बीआर इंटर कॉलेज ठठरा हैंसर, श्री वींदेश्वरी इंटर कॉलेज पिड़ारी कला, पार्वती कन्या इंटर कॉलेज सोनौरा, एएम एफकेआईसी गड़सरपार, एसएएस इंटर कॉलेज धोबखरा, मनराजी दुर्गावती इंटर कॉलेज करमा कला, आरपी यादव माडर्न इंटर कॉलेज महुली, एसआरएनसी कन्या इंटर कॉलेज जंगल बेलहर, एवीएम इंटर कॉलेज खलीलाबाद, एबीआरएल इंटर कॉलेज गिठनी।
यह भी पढ़ें- UP Board Exam 2026 Dates: यूपी बोर्ड ने घोषित की डेट, दो चरणों में होगी इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा
प्रेमचंद इंटर कॉलेज गोरयाघाट, एमएन पब्लिक स्कूल सोनौरा, जीडीएस डी इंटर कॉलेज छड़ना, श्रीकृष्ण इंटर काूलेज सेमरियावां, जेआरवाई इंटर कॉलेज हजुरा सुहावा, श्रीराम नारायण पांडेय इंटर कॉलेज पुत्सर, एचआरआर इंटर कॉलेज उतरावल, सरदार पटेल इंटर कॉलेज भरवलिया खुर्द, राजकीय हाईस्कूल जामडीह, एसएन सिंह इंटर कॉले उजरौटी कला, एचएसए खान इंटर कॉलेज राजेडीहा, सोहरा इंटर कॉलेज पुरेलाल महुली।
नुरूल करीम मेमोरियल पब्लिक स्कूल बढ़या माफी, रामनरेश बुद्धिसागर इंटर कॉलेज उदहा, एसएम अशरफ इंटर कॉलेज सालेहपुर, आदर्श इंटर कॉलेज भदाह, रामेश्वर प्रसाद मौर्य स्मारक इंटर कॉलेज ठकुराडाडी, श्रीमती पार्वती इंटर कॉलेज गोरहट, श्रीहरिवंश इंटर काॅलेज कोदवट, एएच इंटर कॉलेज पैड़ी, पंडित शिवगोपाल उपाध्याय इंटर कॉलेज भिटनी
अपूर्वा इंटर कॉलेज उमिला, शाहजहां गर्ल्स इंटर कॉलेज उड़सरा, प्रेमलता बालिका इंटर कॉलेज अछिया, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मेंहदावल, मुन्नीलाल रामबेलास इंटर कॉलेज संठी, कुड़ीलाल रूंगटा इंटर कॉलेज खलीलाबाद, अतरवास तिलकधारी इंटर कॉलेज मेंहदावल समेत अन्य विद्यालय शामिल है।
यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। विभागीय बेवसाइट पर सूची को अपलोड कर दिया गया है।
हरिशचंद्र नाथ, जिला विद्यालय निरीक्षक।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।