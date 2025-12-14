गर्मी में नहीं सताएगी बिजली कटौती, तीन बिजलीघरों की बढ़ाई जाएगी क्षमता

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। गर्मी के दिनों में शहरी क्षेत्र की बिजली व्यवस्था अक्सर लड़खड़ा जाती है। बिजली कटौती और फाल्ट के चलते उपभोक्ताओं को रातभर जागना पड़ता है, वहीं विभागीय कर्मी दिन-रात फाल्ट दुरुस्त करने में जुटे रहते हैं। संसाधनों की कमी के कारण बिजलीघर ओवरलोड हो जाते हैं, जिससे तरह-तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

हालांकि अब उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। इंडस्ट्रियल एरिया, पौली और खलीलाबाद टाउन बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में बिजली आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा।

कम क्षमता के कारण गर्मी के दिनों में सब स्टेशनों पर अत्यधिक लोड पड़ जाता है। इससे न सिर्फ विभागीय कर्मचारियों को परेशानी होती है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है।

इन तीनों बिजलीघरों से करीब 60 हजार से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, जबकि मौजूदा क्षमता इतने उपभोक्ताओं को सुचारु बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इन ट्रांसफार्मरों के लगने से बिजलीघर ओवरलोड में नहीं होंगे और गर्मी, बारिश सहित सभी मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।