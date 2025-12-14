Sant Kabir Nagar Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर से टकराई बाइक, दो युवक ट्रेलर में फंसे

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। राष्ट्रीय राजमार्ग बीएमसीटी पर तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों युवक ट्रेलर में बुरी तरह फंस गए और करीब 500 मीटर तक घिसटते रहे। बाद में ट्रेलर रुकने पर उन्हें बाहर निकाला जा सका। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

मेंहदावल थाना क्षेत्र के बहोबोलिया गांव निवासी रोहित (22) पुत्र विजय और विकास (25) पुत्र रामसमुझ बाइक से टड़वरिया चौराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पास से गुजर रहे तेज रफ्तार ट्रेलर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक ट्रेलर में फंस गए। हादसे में ट्रेलर की चपेट में आने से एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई।