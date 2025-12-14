Language
    Sant Kabir Nagar Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर से टकराई बाइक, दो युवक ट्रेलर में फंसे

    By Atul Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    मेंहदावल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक ट्रेलर में बुरी तरह फंस ...और पढ़ें

    राष्ट्रीय राजमार्ग बीएमसीटी पर हुआ हादसा। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेंहदावल। राष्ट्रीय राजमार्ग बीएमसीटी पर तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों युवक ट्रेलर में बुरी तरह फंस गए और करीब 500 मीटर तक घिसटते रहे। बाद में ट्रेलर रुकने पर उन्हें बाहर निकाला जा सका। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

    मेंहदावल थाना क्षेत्र के बहोबोलिया गांव निवासी रोहित (22) पुत्र विजय और विकास (25) पुत्र रामसमुझ बाइक से टड़वरिया चौराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पास से गुजर रहे तेज रफ्तार ट्रेलर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक ट्रेलर में फंस गए। हादसे में ट्रेलर की चपेट में आने से एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई।

    घटना के बाद ट्रेलर करीब 500 मीटर आगे जाकर रुका। चालक ट्रेलर खड़ा कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को ट्रेलर से बाहर निकाला गया और मेंहदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

    प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल विकास को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेलर को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है।