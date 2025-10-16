Language
    Sant Kabir Nagar News: छात्रा से दरिंदगी के मामले में बढ़ा आक्रोश, बुलडोजर वाली कार्रवाई की मांग

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय की छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना से गांव में आक्रोश है। आरोपी अकबर अली, जो गांव में दुकान चलाता था, ने छात्रा को टॉफी का लालच देकर छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी के बावजूद, ग्रामीण बुलडोजर से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा तीन की छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है। आरोपित भले ही गिरफ्तार हो गया है, लेकिन ग्रामीण इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और बुलडोजर जैसी कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है।
    आरोपित अकबर अली चार साल से गांव में किराए पर परचून की दुकान चला रहा था। उसकी दुकान स्कूल के बिल्कुल बगल में थी।

    अक्सर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दोपहर में टॉफी और बिस्कुट लेने उसके पास आते थे। अकबर अली की नजरें खासतौर पर स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों पर रहती थीं, लेकिन उम्र दराज दिखने के कारण लोग उस पर संदेह नहीं करते थे। वह कभी-कभी लड़कियों को पास बुलाकर बातें भी किया करता था।

    घटना के दिन, नौ अक्टूबर को दोपहर में, जब कक्षा तीन की छात्रा अपनी जरूरत की चीज़ लेने उसकी दुकान पर गई, तब आरोपित ने उसे रोक लिया और टॉफी का लालच देकर दुकान के बगल सीढ़ियों से छत पर ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी।

    अकबर अली के निजी जीवन की जानकारी से यह घटना और भी मार्मिक बनती है। उसके तीन पुत्र हैं, जिनमें से दो कमाने के लिए बाहर गए हैं और एक की पहले ही मौत हो चुकी है। घर की जिम्मेदारियां चलाने के लिए वह दुकान चलाता था। घर में उसके साथ केवल उसकी पत्नी रहती है।

    गांव के लोग घटना से बेहद आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि केवल गिरफ्तारी से न्याय नहीं होगा, बल्कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिमाकत न कर सके।