    संतकबीरनगर में मजदूर का बेटा बना लोको पायलट, ढोल-नगाड़ों संग हुआ स्वागत

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:48 PM (IST)

    संतकबीरनगर के धर्मजीत, जो एक मजदूर के बेटे हैं, ने अपनी मेहनत और लगन से रेलवे में लोकोपायलट बनकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। सीमित संसाधनों के बावज ...और पढ़ें

    लोकोपायलट के पद पर चयनित धर्मेंद्र स्वजन व ग्रामीणों के साथ। जागरण

    संवाद सूत्र, शनिचरा बाजार (संतकबीरनगर)। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और मेहनत सच्ची हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। इस कहावत को सच कर दिखाया है एक मजदूर के बेटे धर्मजीत ने, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रेलवे में लोकोपायलट बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है।

    धौरहरा गांव के निवासी धर्मजीत के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आमदनी और संसाधनों की कमी के बावजूद धर्मजीत ने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया।

    दिन में पढ़ाई और खाली समय में परिवार का सहयोग, इसी संघर्षपूर्ण दिनचर्या के बीच उन्होंने रेलवे की कठिन परीक्षा की तैयारी की और अंततः लोकोपायलट पद पर चयनित होकर सफलता हासिल की।

    जैसे ही चयन की सूचना गांव पहुंची, खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल-नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया, मिठाइयां बांटी गईं। पौली ब्लॉक प्रमुख राम मिलन यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पिंटू यादव, पवन सिंह, ग्राम प्रधान इमरान खान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने धर्मजीत का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

    सफलता के बाद माता-पिता की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। धर्मजीत ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया।