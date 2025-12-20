Sant Kabir Nagar Weather Update: घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड,गलन से ठिठुर जा रहे लोग

जागरण संवाददाता,संतकबीर नगर। घने कोहरे के चलते ठंड बढ़ गयी है। विभिन्न कार्य से घर से बाहर निकलने वाले लोग कुछ ही दूरी तय करने पर गलन से ठिठुर जा रहे हैं। शुक्रवार को सुबह करीब पांच बजे से लेकर दस बजे तक घना कोहरा छाया रहा। पुन: शाम के पांच बजे से देर रात तक यह स्थिति रही। घने कोहरे के कारण विशेष सुबह और देर रात छोटे व बड़े वाहनों की गति काफी धीमी हो गयी।

हेड लाइट जलाकर धीरे-धीरे वाहन आगे बढ़ते हैं। आगे का दृश्य साफ न दिखने का दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक सवार झेल रहे हैं। जैकेट,टोपी के साथ हेलमेट,दस्ताना आदि पहनने के बाद भी थोड़ी दूरी में ठंड से कांप जा रहे हैं।



शुक्रवार को सुबह में छाया रहा घना कोहरा



शुक्रवार को सुबह करीब पांच बजे से साढ़े सात बजे तक घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग, बस्ती-मेंहदावल-कैंपियरगंज-तमकूहीराज(बीएमसीटी)मार्ग, खलीलाबाद-धनघटा, खलीलाबाद-मेंहदावल राजकीय मार्ग सहित अन्य सड़कों पर कार,बाइक सवार,बड़े वाहन हेडलाइट जलाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए दिखे।

जनपद में 54 स्थानों पर अलाव जलाने का दावा खोखला



जनपद के तीनों तहसील को 50-50 हजार रुपये यानी कुल डेढ़ लाख रुपये नियमित अलाव जलाने के लिए मिले हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि खलीलाबाद शहर में 12 सार्वजनिक स्थानों पर नियमित अलाव जलाए जा रहे हैं। जनपद में कुल 54 स्थानों पर नियमित अलाव जलाए जा रहे हैं।