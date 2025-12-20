Sant Kabir Nagar Weather Update: घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड,गलन से ठिठुर जा रहे लोग
जागरण संवाददाता,संतकबीर नगर। घने कोहरे के चलते ठंड बढ़ गयी है। विभिन्न कार्य से घर से बाहर निकलने वाले लोग कुछ ही दूरी तय करने पर गलन से ठिठुर जा रहे हैं। शुक्रवार को सुबह करीब पांच बजे से लेकर दस बजे तक घना कोहरा छाया रहा। पुन: शाम के पांच बजे से देर रात तक यह स्थिति रही। घने कोहरे के कारण विशेष सुबह और देर रात छोटे व बड़े वाहनों की गति काफी धीमी हो गयी।
हेड लाइट जलाकर धीरे-धीरे वाहन आगे बढ़ते हैं। आगे का दृश्य साफ न दिखने का दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक सवार झेल रहे हैं। जैकेट,टोपी के साथ हेलमेट,दस्ताना आदि पहनने के बाद भी थोड़ी दूरी में ठंड से कांप जा रहे हैं।
शुक्रवार को सुबह में छाया रहा घना कोहरा
शुक्रवार को सुबह करीब पांच बजे से साढ़े सात बजे तक घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग, बस्ती-मेंहदावल-कैंपियरगंज-तमकूहीराज(बीएमसीटी)मार्ग, खलीलाबाद-धनघटा, खलीलाबाद-मेंहदावल राजकीय मार्ग सहित अन्य सड़कों पर कार,बाइक सवार,बड़े वाहन हेडलाइट जलाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए दिखे।
विशेषकर साइकिल व बाइक सवार, ठेला चलाने वाले अत्यधिक गलन की वजह से कांप गए। पुन: रात के करीब दस बजे के बाद फिर घना कोहरा छाया रहा। इससे काफी ठंड रही।
जनपद में 54 स्थानों पर अलाव जलाने का दावा खोखला
जनपद के तीनों तहसील को 50-50 हजार रुपये यानी कुल डेढ़ लाख रुपये नियमित अलाव जलाने के लिए मिले हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि खलीलाबाद शहर में 12 सार्वजनिक स्थानों पर नियमित अलाव जलाए जा रहे हैं। जनपद में कुल 54 स्थानों पर नियमित अलाव जलाए जा रहे हैं।
वहीं खलीलाबाद ब्लाक के देवरियागंगा निवासी बाबूलाल,लवकुश सहित अन्य लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में अधिक भीड़ रहती हैं। एक भी जगह अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं। इससे दुकानों पर सामान खरीदने के लिए आने वाले ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन का दावा खोखला है।
शुक्रवार को तापमान में गिरावट से दिक्कत हुई
गत गुरुवार को अधिकतम तापमान 24.1 वहीं न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि शुक्रवार को यह घट गया। इस दिन अधिकतम तापमान 24.0 व न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसकी वजह से ठंड और बढ़ गयी। लोगों को घर से बाहर जाने में काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी गलन महसूस हो रही है।
ठंड से बचाव के लिए अलाव नियमित जलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका भ्रमण कर जायजा लिया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जय प्रकाश, एडीएम वित्त एवं राजस्व।
