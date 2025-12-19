संत कबीर नगर में छात्रा को बाइक पर बैठाया युवक, जबरन मांग में सिंदूर डालकर पहनाया मंगलसूत्र

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। एक छात्रा का एक युवक अक्सर राह रोकता था। उसे अक्सर स्कूल जाते समय छेड़ता भी था। इससे मन नहीं भरा तो उसने छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाया। उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया। इस मामले में युवती की माता ने आरोपित पर केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि गांव का ही युवक सुनील आए दिन उसकी पुत्री को स्कूल जाते समय राह रोककर छेड़ता था। लगातार हो रही इस हरकत से बात न बनी तो आरोप है कि युवक ने छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर एक अनजान मंदिर ले गया, जहां उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। इसके बाद वह छात्रा को घर छोड़ गया।

आरोप है कि इसके बाद युवक गांव-गांव जाकर छात्रा को बदनाम करने लगा। पीड़िता की मां के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब नौ बजे आरोपित उनके घर में घुस आया और दोबारा जबरन छात्रा की मांग में सिंदूर भर दिया। विरोध करने पर वह गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।