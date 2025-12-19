Language
    संत कबीर नगर में छात्रा को बाइक पर बैठाया युवक, जबरन मांग में सिंदूर डालकर पहनाया मंगलसूत्र

    By Atul Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    संत कबीर नगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने एक छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाया और उसकी मांग में सिंदूर डालकर उसे मंगलसूत्र पहना दिया। ...और पढ़ें

    छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर मांग में डाला सिंदूर।

    जागरण संवाददाता, मेंहदावल। एक छात्रा का एक युवक अक्सर राह रोकता था। उसे अक्सर स्कूल जाते समय छेड़ता भी था। इससे मन नहीं भरा तो उसने छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाया। उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया। इस मामले में युवती की माता ने आरोपित पर केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि गांव का ही युवक सुनील आए दिन उसकी पुत्री को स्कूल जाते समय राह रोककर छेड़ता था। लगातार हो रही इस हरकत से बात न बनी तो आरोप है कि युवक ने छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर एक अनजान मंदिर ले गया, जहां उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। इसके बाद वह छात्रा को घर छोड़ गया।

    आरोप है कि इसके बाद युवक गांव-गांव जाकर छात्रा को बदनाम करने लगा। पीड़िता की मां के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब नौ बजे आरोपित उनके घर में घुस आया और दोबारा जबरन छात्रा की मांग में सिंदूर भर दिया। विरोध करने पर वह गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

    पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी पुत्री युवक से शादी करने से साफ इनकार कर रही है, इसके बावजूद आरोपित जबरन इस तरह की हरकत कर रहा है।

    इस संबंध में मेंहदावल थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुनील के खिलाफ छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।