संतकबीरनगर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में चोर के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने पांच चोरी की घटनाओं में वांछित शातिर चोर को मंगलवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अजगईबा घाट पुल से करीब 50 मीटर पहले हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी शहर के बरईटोला निवासी 26 वर्षीय अविनाश चौरसिया है। मंगलवार रात करीब दो बजे के करीब पुलिस टीम की उक्त आरोपित से अजगईबा गोरखपुर मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। इस दौरान अविनाश के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।