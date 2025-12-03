Language
    संतकबीरनगर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में चोर के पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक चोर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया ...और पढ़ें

    मुठभेड़ में घायल को ले जाती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने पांच चोरी की घटनाओं में वांछित शातिर चोर को मंगलवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अजगईबा घाट पुल से करीब 50 मीटर पहले हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी शहर के बरईटोला निवासी 26 वर्षीय अविनाश चौरसिया है। मंगलवार रात करीब दो बजे के करीब पुलिस टीम की उक्त आरोपित से अजगईबा गोरखपुर मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। इस दौरान अविनाश के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस ने उसके कब्जे से 59 हजार रुपये नकद, तीन डीवीआर, 315 बोर का देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, रिंच, पेंचकस, मोबाइल फोन तथा घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने कोतवाली क्षेत्र में हुई पांच चोरी की वारदातों को अकेले अंजाम देने की बात कबूल की।

    उसने गोलबाजार स्थित रमेश रूंगटा राम निवास एंड संस की थोक दुकान, छाबड़ा शू हाउस, इंडस्ट्रियल एरिया, मीरगंज, समेत अन्य स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था।