यूपी में फैक्ट्रियों में बनाई जा रही थी नकली पनीर, 50 KG कराए गए नष्ट; 71 किलो मिल्क पाउडर जब्त
संतकबीर नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो पनीर फैक्ट्रियों पर छापा मारा। इस दौरान 50 किलो दूषित पनीर को नष्ट किया गया और 71 किलो मिल्क पाउडर जब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। शासन के निर्देश पर संतकबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात पनीर बनाने वाली दो निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की।
कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की मौजूदगी में पनीर, दूध व मिल्क पाउडर के नमूने लिए गए। गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 50 किलो पनीर नष्ट किया गया तथा 71 किलो मिल्क पाउडर जब्त कर लिया गया।
सहायक आयुक्त (खाद्य) संतकबीर नगर सतीश कुमार व बस्ती जिले के सहायक आयुक्त के. चितरंजन के नेतृत्व में रात लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच यह कार्रवाई की गई। टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद स्थित गोपिका डेयरी से पनीर के दो और दूध का एक नमूना सहित कुल तीन नमूने लिए। इसके बाद टीम ने तेनुहारी सोयम स्थित शिव शक्ति ट्रेडर्स में छापा डालकर पनीर के दो, दूध के दो और मिल्क पाउडर का एक नमूना लिया।
जांच के दौरान गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 12 हजार रुपये मूल्य का 50 किलो दूषित पनीर नष्ट कराया गया, जबकि 21,300 रुपये मूल्य का 71 किलो मिल्क पाउडर जब्त कर कारोबारी की अभिरक्षा में दिया गया। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
टीम में यह रहे शामिल
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बस्ती अनिल कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर नरेंद्र प्रताप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बस्ती इंद्रेश प्रसाद, सुरेश कुमार, अजय कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर हीरालाल, रंजन कुमार, कोतवाली खलीलाबाद के उप निरीक्षक रामवशिष्ठ, मुख्य आरक्षी दीपचंद्र राजभर, आरक्षी चंद्रशेखर यादव, जयकिशन, विनोद कुमार शामिल रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।