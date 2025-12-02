यूपी में फैक्ट्रियों में बनाई जा रही थी नकली पनीर, 50 KG कराए गए नष्ट; 71 किलो मिल्क पाउडर जब्त

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। शासन के निर्देश पर संतकबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात पनीर बनाने वाली दो निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की।

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की मौजूदगी में पनीर, दूध व मिल्क पाउडर के नमूने लिए गए। गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 50 किलो पनीर नष्ट किया गया तथा 71 किलो मिल्क पाउडर जब्त कर लिया गया।

सहायक आयुक्त (खाद्य) संतकबीर नगर सतीश कुमार व बस्ती जिले के सहायक आयुक्त के. चितरंजन के नेतृत्व में रात लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच यह कार्रवाई की गई। टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद स्थित गोपिका डेयरी से पनीर के दो और दूध का एक नमूना सहित कुल तीन नमूने लिए। इसके बाद टीम ने तेनुहारी सोयम स्थित शिव शक्ति ट्रेडर्स में छापा डालकर पनीर के दो, दूध के दो और मिल्क पाउडर का एक नमूना लिया।