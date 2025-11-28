Sant Kabir Nagar News: बिजली कर्मी बोले, जब तक निजीकरण निरस्त नहीं होगा, जारी रहेगा आंदोलन

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। खलीलाबाद शहर के बैंक रोड स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में गुरुवार को शाम के चार बजे बिजली कर्मियों ने धरना दिया। निजीकरण के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी सुनील प्रजापति व नारायण चंद्र चौरसिया ने कहा कि जब तक निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त नहीं की जाएगी,तब तक उनका आंदाेलन जारी रहेगा।



संयुक्त संघर्ष समिति के इंजीनियर राजेश कुमार ने कहा कि संपूर्ण पॉवर सेक्टर के निजीकरण के लिए लाए गए इलेक्ट्रिसिटी(अमेंडमेंट)बिल-2025 को तत्काल वापस लिया जाए।

