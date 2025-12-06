संतकबीर नगर में दर्दनाक हादसा: भुजैनी चौराहे पर ट्रेलर-डीसीएम की भिड़ंत, दो की मौत और पांच घायल

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भुजैनी चौराहे के पास शनिवार की भोर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और डीसीएम की आमने-सामनेजोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया।

जानकारी के अनुसार, बस्ती से गोरखपुर जाने वाली लेन में कांटे चौकी के पास टूटे हाईवे की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इस कारण कांटे से भुजैनी चौराहे तक वनवे व्यवस्था लागू थी, लेकिन कर्मचारियों द्वारा भुजैनी चौराहे से वन वे होने का कोई संकेतक बोर्ड नहीं लगाया गया था।

वहीं डीसीएम में सवार अन्य चार लोग बस्ती जिले के कलवारी निवासी 30 वर्षीय विकास पांडेय पुत्र रमाशंकर पांडेय, सीतापुर के 32 वर्षीय अरविंद पुत्र नंदकिशोर, 28 वर्षीय अरुणेश पुत्र रामखेलावन, 28 वर्षीय अमित के पुत्र सर्वेश, तथा बहराइच निवासी 32 वर्षीयराकेशपुत्रखुशीरामगंभीर रूप से घायल हो गए।