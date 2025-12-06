संतकबीर नगर में दर्दनाक हादसा: भुजैनी चौराहे पर ट्रेलर-डीसीएम की भिड़ंत, दो की मौत और पांच घायल
उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर में भुजैनी चौराहे पर ट्रेलर और डीसीएम की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। दुर्घटना में दोनों वाहन बुरी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भुजैनी चौराहे के पास शनिवार की भोर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और डीसीएम की आमने-सामनेजोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया।
जानकारी के अनुसार, बस्ती से गोरखपुर जाने वाली लेन में कांटे चौकी के पास टूटे हाईवे की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इस कारण कांटे से भुजैनी चौराहे तक वनवे व्यवस्था लागू थी, लेकिन कर्मचारियों द्वारा भुजैनी चौराहे से वन वे होने का कोई संकेतक बोर्ड नहीं लगाया गया था।
इसी दौरान शनिवार भोर करीब साढ़े तीन बजे खलीलाबाद की ओर से बस्ती की तरफ टावर लादकर जा रही फैजाबाद जनपद की डीसीएम और बस्ती से खलीलाबाद जा रही जिले की ट्रेलर में आमने-सामने टक्कर हो गई।
यह भी पढ़ें- संतकबीरनगर में बंदरों के आतंक से घर से नहीं निकल पा रहे हैं नगरवासी, एक महिला की हो चुकी है मौत
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। डीसीएम में सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों वाहन में ही फंसे रह गए थे। वहीं ट्रेलर में मौजूद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी।
वहीं डीसीएम में सवार अन्य चार लोग बस्ती जिले के कलवारी निवासी 30 वर्षीय विकास पांडेय पुत्र रमाशंकर पांडेय, सीतापुर के 32 वर्षीय अरविंद पुत्र नंदकिशोर, 28 वर्षीय अरुणेश पुत्र रामखेलावन, 28 वर्षीय अमित के पुत्र सर्वेश, तथा बहराइच निवासी 32 वर्षीयराकेशपुत्रखुशीरामगंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी अमित कुमार, कोतवाली प्रभारीपंकजकुमारपांडेयऔरकांटेचौकीप्रभारीरामवशिष्ठमौके पर पहुंच गए। क्रेन की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों वाहनोंकोअलगकियागया। पुलिसनेडीसीएममेंफंसे दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
