संतकबीरनगर में बंदरों के आतंक से घर से नहीं निकल पा रहे हैं नगरवासी, एक महिला की हो चुकी है मौत

संवाद सूत्र, बखिरा। नगर पंचाय बखिरा में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि लोग दिन-दहाड़े भी घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। बंदर आए दिन राहगीरों, महिलाओं और बच्चों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। एक महिला की बंदर के काटने से मौत भी हो चुकी है जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश और दहशत है।

नगर पंचायत क्षेत्र के बूंदीपार, मेंडरापार, लेडुआ महुआ, बखिरा कस्बा, मंगल बाजार, शनिचरा बाजार और राजा मार्केट में बंदरों की संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है। स्कूल जाते बच्चों को बंदर दौड़ा लेते हैं, वहीं छत पर कपड़े सुखाना भी मुश्किल हो गया है। लोग सुरक्षा के लिए लोहे के एंगल, जाली, झटका मशीन और अन्य उपायों में हजारों रुपये खर्च करने को मजबूर हैं।



एक माह में घायल हो चुके हैं आधा दर्जन लोग



बखिरा निवासी जगन्नाथ साहनी, काबुल, रामगोपाल, अतुल, सुशीला को बंदरों ने काटकर घायल कर दिया। वहीं अगस्त 2025 में लेडुआ महुआ की साकरून निशा (40) की बंदर के काटने के बाद चोट गंभीर होने से मौत हो गई थी।