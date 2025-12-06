Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sant Kabir Nagar Accident: बोलेरो के चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर

    By Dilip Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    संत कबीर नगर में एक तेज़ रफ़्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र,महुली। महुली-हरिहरपुर मार्ग पर वैष्णो देवी विद्यालय के समीप एक अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से शुक्रवार को रात के करीब साढ़ सात बजे बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र(सीएचसी)-नाथनगर में दाखिल कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां के चिकित्सक ने हालत गंभीर देखकर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही एक की मौत हो गई। दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

    महुली थाना क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी 50 वर्षीय दीपू पुत्र रामनौकर व 45 वर्षीय कमलचंद बाइक से शुक्रवार को महुली से हरिहरपुर की तरफ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान रात के करीब साढ़े सात बजे खलीलाबाद की ओर जा रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने इनकी बाइक में ठोकर मार दी।

    यह भी पढ़ें- संतकबीरनगर में बंदरों के आतंक से घर से नहीं निकल पा रहे हैं नगरवासी, एक महिला की हो चुकी है मौत

    इससे ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। जब तक आस-पास के लोग मौके पर पहुंचते,तब तक चालक मौके से बोलेरो लेकर हरिहरपुर की तरफ भाग गया। लोगों ने स्थानीय पुलिस की मदद से इन्हें उपचार के लिए सीएचसी-नाथनगर में भेजवाया।

    यहां के चिकित्सक ने हालत गंभीर देखकर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में घायल दीपू की मौत हो गयी। सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ उप निरीक्षक परवेज अहमद ने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।