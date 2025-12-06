Sant Kabir Nagar Accident: बोलेरो के चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर

संवाद सूत्र,महुली। महुली-हरिहरपुर मार्ग पर वैष्णो देवी विद्यालय के समीप एक अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से शुक्रवार को रात के करीब साढ़ सात बजे बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र(सीएचसी)-नाथनगर में दाखिल कराया।

यहां के चिकित्सक ने हालत गंभीर देखकर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही एक की मौत हो गई। दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।



महुली थाना क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी 50 वर्षीय दीपू पुत्र रामनौकर व 45 वर्षीय कमलचंद बाइक से शुक्रवार को महुली से हरिहरपुर की तरफ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान रात के करीब साढ़े सात बजे खलीलाबाद की ओर जा रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने इनकी बाइक में ठोकर मार दी।