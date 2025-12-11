संतकबीरनगर में 2.30 लाख लोगों का कटेगा सूची से नाम, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार होगी कार्रवाई
दिलीप पाण्डेय, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को सही करने के लिए गत तीन नवंबर से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण(एसआइआर)अभियान चल रहा है। यह अभियान आगामी 11 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। अब तक बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) द्वारा 44,758 मृतकों,काफी खोजने पर भी नहीं मिलने वाले 60,165 वोटर,स्थायी रूप से बाहर निवास करने वाले एक लाख 17 हजार 539 वहीं काफी प्रयास के बाद भी 57,577 वोटर अपने घर पर नहीं मिले हैं।
इसके अलावा 7,967 वोटरों का पूर्ण ब्योरा नहीं मिल पाया है। इस प्रकार जनपद के मेंहदावल,खलीलाबाद व धनघटा आदि तीन विधानसभा के दो लाख 30 हजार 429 मतदाताओं का नाम सूची से कटेगा।
अब तक 79.44 प्रतिशत फार्म बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड
इस जनपद के तीनों विधानसभा में कुल 13 लाख 37 हजार 186 मतदाता हैं। इसमें से अब तक 13 लाख 37 हजार 041(99.99 प्रतिशत) मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित हो चुका है। बीएलओ एप पर अब तक 10 लाख 62 हजार 279(79.44 प्रतिशत)भरे हुए फार्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। इसमें मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र में शत प्रतिशत चार लाख 71 हजार 742 मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित हो चुके हैं, इसमें से तीन लाख 74 हजार 217(79.33 प्रतिशत) फार्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं।
वहीं खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी शत-प्रतिशत चार लाख 68 हजार 684 मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित हो चुके हैं, इसमें से तीन लाख 67 हजार 218(78.35 प्रतिशत) फार्म डिजिटाइज्ड हो चुका है। जबकि धनघटा विधानसभा क्षेत्र में भी तीन लाख 96 हजार 615(99.96 प्रतिशत)मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित हो चुके हैं, इसमें से तीन लाख 67 हजार 218 (80.87 प्रतिशत) फार्म डिजिटाइज्ड हो चुका है। गुरुवार को एसआइआर अभियान खत्म हो जाएगा। एक दिन में शत-प्रतिशत वितरित फार्म को डिजिटाइज्ड कर पाना मुश्किल दिख रहा है।
सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और हुए सक्रिय
एसआइआर अभियान 11 दिसंबर यानी गुरुवार को खत्म हो जाएगा। जनपद के तीनों विधानसभा में बीएलओ द्वारा वितरित किए गणना प्रपत्र में से केवल 79.44 प्रतिशत भरे हुए फार्म डिजिटाइज्ड हो पाए हैं। एक दिन में इसे शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है।
सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट को इस कार्य में लगा दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सभी बीडीओ व शहरी क्षेत्र में ईओ को यह जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अलावा सभी खंड शिक्षा अधिकारी(बीईओ)भी बीएलओ व सुपरवाइजर के सहयोग में लगे हैं।
अभियान में लगाए गए सभी अधिकारियों,कर्मचारियों को हर हाल में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रयास जारी है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का सहयोग भी लिया जा रहा है।
-आलोक कुमार-डीएम।
