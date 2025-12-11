संतकबीरनगर में 2.30 लाख लोगों का कटेगा सूची से नाम, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार होगी कार्रवाई

दिलीप पाण्डेय, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को सही करने के लिए गत तीन नवंबर से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण(एसआइआर)अभियान चल रहा है। यह अभियान आगामी 11 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। अब तक बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) द्वारा 44,758 मृतकों,काफी खोजने पर भी नहीं मिलने वाले 60,165 वोटर,स्थायी रूप से बाहर निवास करने वाले एक लाख 17 हजार 539 वहीं काफी प्रयास के बाद भी 57,577 वोटर अपने घर पर नहीं मिले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा 7,967 वोटरों का पूर्ण ब्योरा नहीं मिल पाया है। इस प्रकार जनपद के मेंहदावल,खलीलाबाद व धनघटा आदि तीन विधानसभा के दो लाख 30 हजार 429 मतदाताओं का नाम सूची से कटेगा।



अब तक 79.44 प्रतिशत फार्म बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड



इस जनपद के तीनों विधानसभा में कुल 13 लाख 37 हजार 186 मतदाता हैं। इसमें से अब तक 13 लाख 37 हजार 041(99.99 प्रतिशत) मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित हो चुका है। बीएलओ एप पर अब तक 10 लाख 62 हजार 279(79.44 प्रतिशत)भरे हुए फार्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। इसमें मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र में शत प्रतिशत चार लाख 71 हजार 742 मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित हो चुके हैं, इसमें से तीन लाख 74 हजार 217(79.33 प्रतिशत) फार्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं।