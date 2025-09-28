Language
    संतकबीरनगर में चोरी और ड्रोन की अफवाह से दहशत, गांवों में रातभर पहरा दे रहे लोग

    By Akhilesh Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:56 PM (IST)

    संतकबीर नगर में अफवाहों के कारण ग्रामीण रात में पहरा दे रहे हैं। चोर आने और ड्रोन उड़ने की अफवाहों से दहशत है। पुलिस ने ड्रोन की खबरों को नकारा है और गश्त बढ़ा दी है। भुजैनी में चोरी की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है। सतर्कता में कई राहगीर पीटे गए हैं। पुलिस ने अफवाहों से दूर रहने और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर सूचना देने की अपील की है।

    महुली के छितही कस्बा में चोरों के घुसने की सूचना पर गांव में पहरा देते लोग। जागरण

    जागरण टीम, संतकबीर नगर। इन दिनों शाम होते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। जरूरी पड़ने पर भी कहीं आने जाने से भी कतरा रहे हैं। चोर आने की आशंका और ड्रोन कैमरे उड़ाए जाने की बढ़ती अफवाहों के चलते गांवों में लोग पूरी रात टार्च के साथ लाठी-डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। गांव-गांव जागते रहो की आवाज गूंज रही है।

    कई जगहों पर पुलिस कर्मियों के साथ यह ग्रामीण मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। दहशत के माहौल के बीच पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि कहीं पर ड्रोन उड़ाए जाने की खबर नहीं है। रही बात चोरी की तो पुलिस रात्रि में गश्त कर रही है।

    रात में ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस की सख्ती और कार्रवाई के बाद भी अफवाहों पर विराम नहीं लग पा रहा है। आए दिन रात में आसमान में चमकदार उड़ती वस्तुएं दिखाई देने पर ग्रामीण इसे ड्रोन मान रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि इसका प्रयोग गांवों की रेकी या चोरी के लिए किया जा सकता है।

    भुजैनी और आसपास के गांवों में हुई चोरी की घटनाओं और अफवाहों ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है। कुछ गांवों में लोग रोटेशन प्रणाली के तहत पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन रात के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। ग्रामीणों की इस सजगता में कई राहगीर बेवजह पीट दिए गए।

    केस 1: हवाई फायरिंग में दो घायल

    कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मटिहना मोहल्ले में 22 सितंबर की देर रात संदिग्ध गतिविधि देखकर मोहल्लेवासी चौकसी कर रहे थे। तालाब के पास किसी संदिग्ध के छिपे होने की सूचना पर इलाके को चारों ओर से घेरा गया। इस दौरान दो अलग-अलग दिशाओं से फायरिंग हुई। इसमें मटिहना निवासी 30 वर्षीय सुनील के पैर में और 15 वर्षीय विश्नोज के दोनों पैरों में छर्रे लगे।

    केस 2: रास्ता भटक कर गांव में पहुचे दो लोगों को पीटा

    बूधा कला और बूधा खुर्द में 12-13 सितंबर की रात चोरों की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने खेतों में लाठी-डंडे लेकर तलाश की। रास्ता भटक कर आए दो लोग ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें कब्जे में लिया और जांच की तो उनके चोर होने की बात झूठी निकली।

    केस 3: दोस्त की खोज में गए युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर पीटा

    उस्का कला गांव में 14 सितंबर की देर रात गोरखपुर के सुदर्शन अपने साथी को खोजने निकले। ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझकर खंभे में बांधकर पीटा। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन नामजद और एक अज्ञात आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

    चोर और ड्रोन कैमरे उड़ाए जाने की अफवाहों से दूर रहें। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। कहीं पर कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखे तो इस बारे में पुलिस को सूचित करें। त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

    सुशील कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक