UP के इस जिले में DJ पर आपत्तिजनक गाने बजाने पर एसपी सख्त, दिए निगरानी के आदेश

संतकबीर नगर के एसपी संदीप कुमार मीणा ने सभी सीओ और एसओ के साथ बैठक की। उन्होंने नवरात्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने डीजे संचालकों को आपत्तिजनक गाने न बजाने की चेतावनी देने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मूर्ति विसर्जन के लिए उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए।

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। एसपी संदीप कुमार मीना ने गत शुक्रवार की देर रात गूगल मीट के जरिए एएसपी सुशील कुमार सिंह,सभी सीओ,एसओ व पुलिस चौकी के प्रभारी आदि के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। उन्होंने सभी एसओ को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से बातचीत करें।

