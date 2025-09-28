Language
    UP के इस जिले में DJ पर आपत्तिजनक गाने बजाने पर एसपी सख्त, दिए निगरानी के आदेश

    By Dilip Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:26 PM (IST)

    संतकबीर नगर के एसपी संदीप कुमार मीणा ने सभी सीओ और एसओ के साथ बैठक की। उन्होंने नवरात्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने डीजे संचालकों को आपत्तिजनक गाने न बजाने की चेतावनी देने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मूर्ति विसर्जन के लिए उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए।

    गूगल मीट के जरिए सभी सीओ,एसओ,चौकी प्रभारियों के साथ आनलाइन मीटिंग करते एसपी संदीप कुमार मीना(दाएं)।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। एसपी संदीप कुमार मीना ने गत शुक्रवार की देर रात गूगल मीट के जरिए एएसपी सुशील कुमार सिंह,सभी सीओ,एसओ व पुलिस चौकी के प्रभारी आदि के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। उन्होंने सभी एसओ को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से बातचीत करें।

    आपसी सौहार्द को बनाए रखें। नवरात्र पर दुगा पूजा पंडालों, मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

    उन्होंने कहा कि डीजे संचालकों के साथ बैठक करके उन्हें एडवायजरी जारी किया जाए। उसका संपूर्ण विवरण रखा जाए। जिन्हें निर्धारित से अधिक आवाज में डीजे न बजाने के साथ आपत्तिजनक गाने न बजाने के लिए निर्देशित करें।

    इंटरनेट मीडिया की नियमित मानीटरिंग की जाए। गलत मैसेज पोस्ट कर अफवाह फैलाने वालों,शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं,बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एवं पिकेट ड्यूटी को सक्रिय रखते हुए सतर्क दृष्टि बनाएं रखें।

    कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फुट पेट्रोलिंग,रात्रिकालीन गश्त, ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी प्रभावी रूप से की जाए। मूर्ति विसर्जन के पूर्व संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर रास्तों पर पड़ने वाले बिजली के लटकते तारों को ठीक करवा लें। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन स्थल के रास्तों व घाटाें का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।