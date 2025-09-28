Language
    करमैनी पुल से युवक ने राप्ती नदी में लगाई छलांग, एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:29 PM (IST)

    संत कबीर नगर में मेंहदावल के पास राप्ती नदी में एक युवक ने पुल से छलांग लगा दी। युवक की पहचान जयहिंद यादव के रूप में हुई है जो मानसिक रूप से बीमार थे और नौकरी न मिलने से परेशान थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।

    करमैनी पुल से राप्ती में युवक ने लगाई छलांग।

    जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। मेंहदावल व कैंपियरगंज की सरहद पर स्थित राप्ती नदी पर बने करमैनी पुल से रविवार सुबह करीब आठ बजे युवक ने बाइक खड़ी कर नदी में छलांग लगा दी। राहगीर की सूचना पर करमैनी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और मछुआरों की मदद से तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं चल सका।

    पुलिस ने मौके पर खड़ी बाइक से युवक की पहचान 25 वर्षीय जयहिंद यादव पुत्र संतराम यादव, निवासी शिवपुर करमहवा थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर के रूप में की। स्वजन ने बताया कि जयहिंद मानसिक रूप से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था।

    उसने एमएससी और बीएड की पढ़ाई की थी। परिवार के मुताबिक, नौकरी न मिलने के कारण वह अवसादग्रस्त हो गया था। उसकी दो छोटी-छोटी बेटियां भी हैं।

    दिनभर चला सर्च आपरेशन मेंहदावल और कैंपियरगंज पुलिस ने एसडीआरएफ टीम के साथ मिलकर दिनभर सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक का सुराग नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि युवक की तलाश लगातार की जा रही है।