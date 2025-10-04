Sant Kabir Nagar Weather: संतकबीरनगर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के चेहरे खिले

संतकबीर नगर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से धान की फसल गिर गई लेकिन इससे किसानों को खुशी हुई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया। महुली क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी हुई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। खंड विकास अधिकारी ने बरसात के बाद सफाई अभियान चलाने का आश्वासन दिया है।

जागरण टीम, संतकबीर नगर। पिछले दो दिनों से उमड़ते घूमड़ते बदरा झूमकर बरसे। वर्षा से जहां शहर से लेकर कस्बों में कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं दूसरी ओर धान की फसल के लिए यह वर्षा काफी फायदेमंद रही। वर्षा से मौसम सुहाना हो गया तो किसानों के चेहरे खिल गए।

