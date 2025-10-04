Language
    Sant Kabir Nagar Weather: संतकबीरनगर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के चेहरे खिले

    By sugriv kumar singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    संतकबीर नगर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से धान की फसल गिर गई लेकिन इससे किसानों को खुशी हुई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया। महुली क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी हुई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। खंड विकास अधिकारी ने बरसात के बाद सफाई अभियान चलाने का आश्वासन दिया है।

    बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के चेहरे खिले

    जागरण टीम, संतकबीर नगर। पिछले दो दिनों से उमड़ते घूमड़ते बदरा झूमकर बरसे। वर्षा से जहां शहर से लेकर कस्बों में कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं दूसरी ओर धान की फसल के लिए यह वर्षा काफी फायदेमंद रही। वर्षा से मौसम सुहाना हो गया तो किसानों के चेहरे खिल गए।

    महुली क्षेत्र में हवा और वर्षा के चलते खेतों में खड़ी धान की फसल गई। महुली ब्लॉक परिसर में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि मामूली बरसात में भी परिसर पानी से भर जाता है और चिकनी मिट्टी की वजह से कई-कई दिन तक पानी जमा रहता है। इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन को बार-बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई।

    झिंगुरा पार निवासी जसवंत यादव, आजाद अहमद, महुली निवासी खदेंद्र मिश्रा, नियाज अहमद, बंधूपुर निवासी लालचंद और डंडवा निवासी असलम खान ने बताया कि बरसात के समय ब्लॉक परिसर में पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है।

    सामुदायिक शौचालय भी जर्जर और गंदगी से भरे पड़े हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी नाथनगर कुलदीप कुमार ने बताया कि बरसात समाप्त होते ही ब्लॉक परिसर के साथ गांवों के रास्ते, खेल मैदान और अमृत सरोवर की सफाई का अभियान चलाया जाएगा।