बखिरा झील बनी प्रवासी पक्षियों का बसेरा, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र

हरिशंकर साहनी, संतकबीरनगर, बखिरा। बखिरा झील में ठंड की दस्तक होते ही हजारों किमी की उड़ान भरकर आए प्रवासी पक्षियों से झील गुलजार हो गई है। सुबह-शाम विदेशी पक्षियों की जलक्रीड़ा यहां आने वाले लोगों को मोहित कर देती है। अपने वंश वृद्धि के उद्देश्य से भारी संख्या में पक्षियों के आगमन का सिलसिला जारी है।

हजारों की संख्या में रंग-बिरंगी पक्षियों की चहचहाहट लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। वन विभाग भी इनकी सुरक्षा को लेकर सक्रिय हो गया है। झील से सटे शनिचरा, झुगिया, बड़गो समेत कई गांवों में 10 से अधिक की संख्या में शिकारी भी झील में शिकार के उद्देश्य से रात में विचरण करते हैं।

हालांकि इस बीच वन विभाग इसको रोकने के लिए रात्रि गश्त भी तेज कर दिया है। अक्टूबर से फरवरी तक प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी से 29 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रमणीक हो जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल 2894.21 हेक्टेयर है।