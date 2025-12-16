Language
    अंतिम चरण में पावर हाऊस का निर्माण, जल्द लाभान्वित होगें 5 हजार उपभोक्ता

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    अंतिम चरण में पावर हाऊस का निर्माण।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। खलीलाबाद शहर में मौलाना आजाद इंटर कालेज के पास पावर हाउस का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। करीब एक वर्ष से इस पर काम हो रहा है। इसमें 5-5 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगेंगे । भवन में पैनल लगाने का कार्य किया जा रहा है।

    विभागीय अधिकारी इसे जल्द पूरा कर संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके संचालित हो जाने पर करीब 5 हजार शहरी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी।साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के कनेक्शनधारको को भी भरपूर बिजली मिलने लगेगी।

    मड़या मोहल्ले के पास पावर हाऊस का निर्माण न होने से अब यह बिजली घर मौलाना आजार इंटर कॉलेज के पास निर्माणाधीन है। जिसका निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब 5 करोड़ 80 लाख रूपये की लागत से यह बिजली घर बन कर तैयार होने वाला है।

    इस पावर हाऊस से 5-5 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगने है,जिसमें एक बड़ा ट्रांसफार्मर लग चुका है ,दूसरे के लगाने की तैयारी चल रही है। इतना ही नही सिविल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

    इसके साथ ही पैनल लगाने का कार्य किया जा रहा है। विभाग इस बिजली घर को तैयार करने में जुट गया है।क्षेत्रीय लोगो को उम्मीद है कि जल्द ही बेहतर बिजली मिलने लगेगी।

    शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिलेगी काफी राहत

    गर्मी व ऊमस के दिनों में शहरवासियों को बिजली कह लुकाछिपी की मार झेलनी पड़ती है।कभी-कभी तो यहां तक कि उपभोक्ताओं को रतजगा करना पड़ता है। लो- बोल्टेज सेमत अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब विशेष कर शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निर्वाध बिजली मुहैया कराने के लिए विभाग जुट गया है।

    इस बिजली घर से करीब पांच हजार शहरी उपभोक्ता व ग्रामीण क्षेत्र के 2 हजार उपभोक्ताओं को जोड़ा जायेगा।जिससे लोगो को काफी राहत मिलेगी।

    मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के पास बिजली घर का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिसे जल्द चालू करने की योजना बनाई गई है। इस पावर हाऊस से शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का काफी राहत मिलेगी। -राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, खलीलाबाद।