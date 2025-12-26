Language
    संतकबीर नगर में मतदाता सूची से हटा दिया क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम, SDM ने दिए जांच के आदेश

    By Atul Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    संतकबीर नगर में वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू देवी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निशा का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। शिकायतकर्ता अभय कुमार ने बी ...और पढ़ें

    Hero Image

    मतदाता सूची से हटा दिया क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम।

    जागरण संवाददाता, मेंहदावल। मेंहदावल विकास खंड में समदा की वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत करके बीएलओ पर मृतक दिखाकर नाम काटने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसडीएम ने जांच का आदेश दिया है।

    एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में अभय कुमार ने उल्लेख किया है कि पंचायत निर्वाचन वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है। जिसमें मेरी माता मंजू देवी पत्नी रविंद्र का नाम व चाची निशा का नाम विलोपित है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ से संपर्क साधा गया तो उन्होंने मृतक होने के कारण नाम विलोपित करने की सूचना दी। पीड़ित ने दावा किया है कि उनकी माता मंजू देवी व चाची निशा दोनों जिंदा है। जबकि मंजू देवी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और उनकी चाची निशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है।

    पीड़ित ने आरोप लगाया है की बीएलओ के द्वारा पूर्ण रूप से मनमानी करते हुए दोनों का नाम निर्वाचन लिस्ट से काट दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मेंहदावल ने जांच का निर्देश दिया है।

    एसडीएम संजीव कुमार राय ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट मिलते ही आवश्यक कार्रवाई होगी।

    बीडीओ मेंहदावल राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि एडीओ पंचायत व सुपरवाइजर संजय कुमार ने बताया कि बीएलओ के द्वारा बार-बार आधार कार्ड मांगा गया, लेकिन उनके द्वारा आधार कार्ड नहीं दिया गया, जिससे नाम विलोपित हुआ है। मृतक दिखाकर नाम नहीं काटा गया है, बाहर दिखाकर नाम कटा है। इसको दुरुस्त कराया जाएगा।