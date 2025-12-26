संतकबीर नगर में मतदाता सूची से हटा दिया क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम, SDM ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। मेंहदावल विकास खंड में समदा की वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत करके बीएलओ पर मृतक दिखाकर नाम काटने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसडीएम ने जांच का आदेश दिया है।

एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में अभय कुमार ने उल्लेख किया है कि पंचायत निर्वाचन वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है। जिसमें मेरी माता मंजू देवी पत्नी रविंद्र का नाम व चाची निशा का नाम विलोपित है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ से संपर्क साधा गया तो उन्होंने मृतक होने के कारण नाम विलोपित करने की सूचना दी। पीड़ित ने दावा किया है कि उनकी माता मंजू देवी व चाची निशा दोनों जिंदा है। जबकि मंजू देवी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और उनकी चाची निशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है।