    संतकबीर नगर एक साल से पानी आपूर्ति होने की राह देख रहे ग्रामीण, बंद पड़ी है टंकी

    By Atul Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    संतकबीर नगर में एक साल से पेयजल आपूर्ति की टंकी बंद है, जिससे दस हजार ग्रामीण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त नालियों के कारण गंदा पानी ...और पढ़ें

    एक साल से पानी आपूर्ति शुरू होने की राह देख रही दस हजार आबादी।

    संवाद सूत्र, सांथा। ग्राम पंचायत लोहरसन में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई पानी की टंकी एक वर्ष से बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव में बनी नालियां जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

    करीब दस हजार की आबादी वाले लोहरसन गांव में लगभग एक दशक पूर्व पेयजल आपूर्ति के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था। कुछ वर्षों तक इससे नियमित जलापूर्ति होती रही, लेकिन बीते एक वर्ष से तकनीकी खराबी के कारण टंकी से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। मजबूरी में ग्रामीण देशी हैंडपंपों का सहारा लेने को विवश हैं।

    गांव में कई स्थानों पर नालियों का निर्माण कराया गया है, लेकिन देखरेख के अभाव में नालियां टूट चुकी हैं। इससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी मुख्य मार्गों पर बह रहा है। बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

    ग्रामीणों की शिकायतें

    ग्रामीण हफीजुर्रहमान ने बताया कि पानी की आपूर्ति बंद होने के कारण देशी हैंडपंप ही एकमात्र सहारा हैं, जिससे शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। मोहम्मद रईस ने कहा कि नालियां क्षतिग्रस्त होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही और सड़क के किनारे गंदा पानी जमा हो रहा है।

    जफरुद्दीन ने कहा कि गांव में समस्याओं का अंबार है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद अहमद ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

    गांव में जो भी समस्याएं हैं, उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। नाली निर्माण और पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान को लेकर गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। -विवेकानंद मिश्र, बीडीओ, सांथा।