झारखंड की प्रेमिका के हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज, डंडे से पीटकर की थी हत्या

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की अदालत ने झारखंड निवासी प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार धनघटा थाना क्षेत्र के उमरिया गांव निवासी युवक भोलेनाथ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, उमरिया गांव निवासी 22 वर्षीय भोलेनाथ तमिलनाडु में प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात झारखंड के चाईबासा (चेवासा) जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के किंपोसी गांव की 19 वर्षीय मनीषा से हुई थी। दोनों में प्रेम संबंध हो गया। लेकिन मनीषा किसी दूसरे युवक से भी बात करती थी। इस बात से नाराज भोलेनाथ उसे 29 अगस्त 2025 को अपने गांव उमरिया ले आया।

