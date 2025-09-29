Language
    गुजरात में फ्लैक्स बोर्ड लगाने के दौरान करंट से तीन युवकों की मौत, गांव में शोक की लहर

    By sugriv kumar singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:19 PM (IST)

    गुजरात के अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसे में संतकबीरनगर के तीन युवकों की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब वे एक इमारत पर फ्लैक्स बोर्ड लगा रहे थे। मृतकों में महेश और केशव की मौके पर ही मौत हो गई जबकि रवि ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना से मृतकों के गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। जिले के मेंहदावल और बखिरा थाना क्षेत्र के रहने वाले तीन युवकों की गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के बोपल शहर में करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।

    यह हादसा रविवार को उस समय हुआ जब वे एक ऊंची इमारत से सटे फ्लैक्स बोर्ड लगा रहे थे। करंट से तीनों छत से नीचे गिर पड़े। मौके पर ही दो युवकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे तीसरे युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान देर शाम दम तोड़ दिया।

    मृतकों में महेश (25) पुत्र राजेश निवासी गेंडुआ थाना मेंहदावल, रवि (21) पुत्र गया निवासी गेंडुआ थाना मेंहदावल और राज उर्फ केशव निवासी थाना बखिरा क्षेत्र शामिल हैं।

    रविवार की दोपहर बाद तीनों युवक इमारत से सटे बोर्ड की फिटिंग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आकर तीनों युवक छत से नीचे आ गिरे। हादसे में महेश और केशव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे रवि को अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात 10:15 बजे उसने भी दम तोड़ दिया।

    गेंडुआ गांव के दो होनहार युवकों की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। रवि की अभी शादी भी नहीं हुई थी। उसके पिता और भाई लंबे समय से गुजरात में रहकर कारोबार करते हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही पिता गया दहाड़ मारकर रो पड़े।

    इसी तरह केशव भी परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए गुजरात गया था। उसकी असमय मौत ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। एक ही गांव के दो युवकों के निधन से हर किसी की आंखें नम हैं।