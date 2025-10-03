Language
    सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों पर लगा गैंगस्टर, DM की अनुमति के बाद कार्रवाई

    By Akhilesh Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:09 PM (IST)

    संतकबीर नगर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म लूटपाट और मारपीट के मामले में शामिल चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। ये कार्रवाई डीएम की अनुमति के बाद हुई है। आरोपियों में सुनील विश्वकर्मा नामक एक सरगना और उसके साथी शामिल हैं जिन पर महिला को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने और लूटपाट करने का आरोप है। पुलिस जांच में आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।

    कुछ माह पूर्व हुई थी यह घटना,पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही थी

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म,लूटपाट,मारपीट के मामले में चार आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। डीएम का अनुमोदन मिलने के बाद इनके खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

    कोतवाल प्रभारी पंकज कुमार पांडेय की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में यह उल्लेख किया गया है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के उतरावल गांव निवासी सुनील विश्वकर्मा, बखिरा थाना क्षेत्र के करैली गांव निवासी सत्येंद्र यादव,मुकेश गुप्ता व संदीप चौधरी के साथ गैंग बनाए हैं।

    इसके सरगना सुनील विश्वकर्मा हैं। नौ जनवरी 2025 को दुधारा थाना क्षेत्र की एक महिला ने कोतवाली में दी गयी तहरीर में यह उल्लेख किया था कि 23 मई 2024 को वह मगहर स्थित अपने मायके जाने के लिए खलीलाबाद बाईपास पहुंची थी।

    यहां पर उतरावल के गोड़वा गांव निवासी ई-रिक्शा चालक सुनील मिला। उन्हें मायके छोड़ देने की बात कही। जिला अस्पताल बड़गो से कुछ सवारी लेने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गए। तेज रफ्तार से ई-रिक्शा को बघौली के बालूशासन स्थित पुल के उस पार ले गया।

    अपने सहयोगियों के साथ उनका मोबाइल, सोने का मंगलसूत्र व टप्स छिन लिया। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। चरवाहों के आने पर उनका मोबाइल फेंककर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।

    पुलिस की जांच में यह सामने आया कि सुनील विश्वकर्मा ने बखिरा थाना क्षेत्र के करैली गांव निवासी सत्येंद्र यादव,मुकेश गुप्ता व संदीप चौधरी के साथ गैंग बनाया हुआ है। इसका सरगना सुनील विश्वकर्मा है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। इनके खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके चलते इन आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।