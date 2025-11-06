Language
    दीपावली की रात जुए में खपाया नकली नोट, जीतने वाला पहले हुआ खुश; अब सच्चाई जान पीट रहा सिर

    By Atul Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:26 PM (IST)

    दीपावली की रात जुए के खेल में एक व्यक्ति ने नकली नोट चला दिया। जीतने वाला पहले तो खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि नोट नकली है, तो वह अपना सिर पीटने लगा। उसकी सारी खुशी निराशा में बदल गई।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेंहदावल। दीपावली में मेंहदावल कस्बे का एक युवक जाली नोट जुए में खपा दिया। जो जुआ जीतकर नोट पाया,वे इसको लेकर परेशान है। जुआ जीतने वाले हारने वाले के घर पर पहुंचे और नाराजगी जताई।

    चर्चा है कि युवक मौका पाकर फरार हो गया। कस्बे में लोग दबी जुबान से मामले की चर्चा कर रहे है। पुलिस व खुफिया तंत्र को इसकी भनक नहीं लग पाई है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    मेंहदावल नगर क्षेत्र में चर्चा है कि कस्बे का एक युवक दीपावली की रात कस्बे के ही एक स्थान पर जुआ खेला। जुए में वह हार गया। जुआ जीतने वाले लोग वह नोट लेकर कहीं खर्च करने पहुंचे तो पता चला कि सारे नोट नकली हैं। इस पर सभी युवक पर भड़क उठे। युवक के घर पर पहुंचकर विरोध करने लगे।

    लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इसी बीच मौका पाकर जुआ हारने वाला व नकली नोट खपाने वाला युवक घर से फरार हो गया। चर्चा है कि जुआ हारने वाला युवक उक्त नकली नोट दूसरे राज्य से लेकर यहां आया था। पांच सौ व सौ रुपये के नकली नोट जुए में खपा दिया।

    एक पान की दुकान पर भी सौ रुपये के नकली नोट पहुंचा है। जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता। प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल सतीश कुमार सिंह का कहना है कि इस प्रकार के किसी प्रकरण की जानकारी उन्हें नहीं है। अभी तक किसी ने कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। यदि कोई मामला आया तो पुलिस जांच करेगी।