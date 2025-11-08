UP के इस जिले में CO बन मुंशी करते हैं जांच, सामने आया खेल तो दंग रह गए SP

एसके सिंह, संतकबीरनगर। सीओ बन मुंशी करते हैं जांच, सामने आया खेल तो दंग रह गए एसपी। जी हां, यह मामला शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में सामने आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप कुमार मीना ने मुंशी और सीओ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। जांच अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह को सौपी गई है।

एसपी प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक पुलिस कार्यालय में आने वाले पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। थानों से जुड़े मामले में वह आनलाइन ही संबंधित थानेदार से पीड़ित के समक्ष पूछताछ भी करते हैं। पीड़ित की शिकायत सही मिलने पर थानेदार को फटकार भी लगाई जाती है।

इस दौरान गंभीर मामलों में थानेदार और पीड़ित की बातें परस्पर विरोधी सामने आने पर इसकी जांच सीओ और एएएसपी को सौंप दी जाती है। पिछले महीने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र की एक शिकायत एसपी के पास पहुंची।

पीड़ित ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक की जगह किसी दूसरे से इसकी जांच कराने का निवेदन किया तो एसपी ने सीओ सदर अजय सिंह को स्वयं मौके पर जाकर जांच करने को निर्देशित किया था। यह भी पढ़ें- संतकबीरनगर में फर्जी चेक से 15 लाख निकालने का प्रयास, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

फीडबैक असंतुष्ट आने पर तलब हुए थे मुंशी सीओ ने इस प्रकरण की जांच स्वयं करने की जगह मुंशी को भेज दिया। मुंशी ने जांच रिपोर्ट तैयार की और आइजीआरएस पर एसपी संदर्भित इस मामले में रिपोर्ट लगा दिया। रीचेकिंग में फीडबैक असंतुष्ट पाए जाने पर एसपी ने सीओ सदर कार्यालय में तैनात मुंशी को तलब किया था।

उसके साथ ही पांच अन्य पुलिस कर्मी जो दूसरे सीओ के कार्यालय एवं थाने में तैनात थे, उनको भी तलब किया था। वह सीओ सदर के मुंशी की जांच रिपोर्ट और प्रार्थना पत्र पर आदेश देखे तो दंग रह गए। कहा इस मामले की जांच सीओ को स्वयं करने के लिए आदेशित किया गया था।

इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने आदेश की अवहेलना करने पर सीओ और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर मुंशी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। और भी सीओ करते हैं ऐसा कार्य

वैसे तो यह सर्वविदित है कि अधिकतर सीओ अपना काम मुंशी से ही कराते हैं। क्या गलत और क्या सही, इसमें जाए बिना बस उस रिपोर्ट को आगे बढ़ा देते हैं। नतीजतन शिकायकर्ता संतुष्ट नहीं होते और वह प्लेटफार्म बदलकर समस्याओं के निस्तारण के लिए जूझते रहते हैं।