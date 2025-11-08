Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के इस जिले में CO बन मुंशी करते हैं जांच, सामने आया खेल तो दंग रह गए SP

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    संतकबीरनगर में एसपी ने सीओ और मुंशी के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सीओ को सौंपी गई जांच मुंशी द्वारा करने पर एसपी ने यह कदम उठाया। जनता दर्शन में एक शिकायत पर सीओ को जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने मुंशी को भेज दिया। मुंशी की रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर एसपी ने जांच के आदेश दिए, जिससे लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीओ सदर और उनके मुंशी के खिलाफ जांच के आदेश, एसपी ने एएसपी से मांगी रिपोर्ट

    एसके सिंह, संतकबीरनगर। सीओ बन मुंशी करते हैं जांच, सामने आया खेल तो दंग रह गए एसपी। जी हां, यह मामला शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में सामने आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप कुमार मीना ने मुंशी और सीओ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। जांच अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह को सौपी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक पुलिस कार्यालय में आने वाले पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। थानों से जुड़े मामले में वह आनलाइन ही संबंधित थानेदार से पीड़ित के समक्ष पूछताछ भी करते हैं। पीड़ित की शिकायत सही मिलने पर थानेदार को फटकार भी लगाई जाती है।

    इस दौरान गंभीर मामलों में थानेदार और पीड़ित की बातें परस्पर विरोधी सामने आने पर इसकी जांच सीओ और एएएसपी को सौंप दी जाती है। पिछले महीने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र की एक शिकायत एसपी के पास पहुंची।

    पीड़ित ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक की जगह किसी दूसरे से इसकी जांच कराने का निवेदन किया तो एसपी ने सीओ सदर अजय सिंह को स्वयं मौके पर जाकर जांच करने को निर्देशित किया था।

    यह भी पढ़ें- संतकबीरनगर में फर्जी चेक से 15 लाख निकालने का प्रयास, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज


    फीडबैक असंतुष्ट आने पर तलब हुए थे मुंशी

    सीओ ने इस प्रकरण की जांच स्वयं करने की जगह मुंशी को भेज दिया। मुंशी ने जांच रिपोर्ट तैयार की और आइजीआरएस पर एसपी संदर्भित इस मामले में रिपोर्ट लगा दिया। रीचेकिंग में फीडबैक असंतुष्ट पाए जाने पर एसपी ने सीओ सदर कार्यालय में तैनात मुंशी को तलब किया था।

    उसके साथ ही पांच अन्य पुलिस कर्मी जो दूसरे सीओ के कार्यालय एवं थाने में तैनात थे, उनको भी तलब किया था। वह सीओ सदर के मुंशी की जांच रिपोर्ट और प्रार्थना पत्र पर आदेश देखे तो दंग रह गए। कहा इस मामले की जांच सीओ को स्वयं करने के लिए आदेशित किया गया था।

    इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने आदेश की अवहेलना करने पर सीओ और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर मुंशी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए।

    और भी सीओ करते हैं ऐसा कार्य
    वैसे तो यह सर्वविदित है कि अधिकतर सीओ अपना काम मुंशी से ही कराते हैं। क्या गलत और क्या सही, इसमें जाए बिना बस उस रिपोर्ट को आगे बढ़ा देते हैं। नतीजतन शिकायकर्ता संतुष्ट नहीं होते और वह प्लेटफार्म बदलकर समस्याओं के निस्तारण के लिए जूझते रहते हैं।

    शुक्रवार को मुंशी को तलब न किया गया होता और वह सच नहीं बताता तो शायद यह खेल सामने नहीं आता। बहरहाल एसपी के कड़े तेवर से शिकायत निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस क्षेत्राधिकारियों और थानेदारों में हड़कंप मच गया है।

    एसपी संदर्भित आइजीआरएस शिकायत निस्तारण में सीओ सदर अजय सिंह और उनके मुंशी की लापरवाही सामने आई है। कोतवाली से जुड़े एक मामले की जांच सीओ को करनी थी लेकिन वह स्वयं न जाकर कर मुंशी को जांच के लिए भेज दिए। आनलाइन शिकायत निस्तारण की मानीटरिंग में फीडबैक असंतुष्ट आने पर मुंशी को तलब किया गया था। इस मामले को लेकर दोनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच पूरी कर शीघ्र ही वह अपनी रिपोर्ट एसपी को सौंप देंगे।

    -

    सुशील कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक