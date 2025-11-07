संतकबीरनगर में फर्जी चेक से 15 लाख निकालने का प्रयास, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के फरेन्दिया गांव निवासी संतोष मिश्र के बैंक खातों से फर्जी चेक के जरिए 15 लाख रुपये निकालने का प्रयास करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित संतोष मिश्र ने बताया कि उनके खाते भारतीय स्टेट बैंक विकास भवन खलीलाबाद, पंजाब नेशनल बैंक बेतियाहाता गोरखपुर, भारतीय स्टेट बैंक आईटीएम गीडा गोरखपुर और यूनियन बैंक नौसढ़ गोरखपुर में हैं। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई 2022 को इन सभी खातों की चेकबुक वाला झोला रास्ते में कहीं खो गया था।

संतोष मिश्र के अनुसार, 28 जुलाई 2025 को दोपहर 12:44 बजे उनके मोबाइल पर संदेश आया कि 15 लाख रुपये के भुगतान हेतु एक चेक प्रस्तुत किया गया, जो डिसऑनर हो गया। इस दौरान 590 रुपये सेवा शुल्क के रूप में कटे। बाद में पता चला कि यह चेक उनकी खोई हुई चेकबुक में से ही था।