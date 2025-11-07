Language
    संतकबीरनगर में फर्जी चेक से 15 लाख निकालने का प्रयास, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

    By Akhilesh Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    संतकबीरनगर में संतोष मिश्र के बैंक खातों से फर्जी चेक के जरिए 15 लाख रुपये निकालने का प्रयास किया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शिवशंकर पांडेय नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसने कथित तौर पर चेक प्रस्तुत किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना 2022 में चेकबुक खोने के बाद हुई, जिसके बाद 2025 में भुगतान का प्रयास किया गया।

    संतकबीरनगर के रहने वाले संतोष मिश्र के चार बैंक खातों से निकासी की कोशिश

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के फरेन्दिया गांव निवासी संतोष मिश्र के बैंक खातों से फर्जी चेक के जरिए 15 लाख रुपये निकालने का प्रयास करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    पीड़ित संतोष मिश्र ने बताया कि उनके खाते भारतीय स्टेट बैंक विकास भवन खलीलाबाद, पंजाब नेशनल बैंक बेतियाहाता गोरखपुर, भारतीय स्टेट बैंक आईटीएम गीडा गोरखपुर और यूनियन बैंक नौसढ़ गोरखपुर में हैं। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई 2022 को इन सभी खातों की चेकबुक वाला झोला रास्ते में कहीं खो गया था।

    संतोष मिश्र के अनुसार, 28 जुलाई 2025 को दोपहर 12:44 बजे उनके मोबाइल पर संदेश आया कि 15 लाख रुपये के भुगतान हेतु एक चेक प्रस्तुत किया गया, जो डिसऑनर हो गया। इस दौरान 590 रुपये सेवा शुल्क के रूप में कटे। बाद में पता चला कि यह चेक उनकी खोई हुई चेकबुक में से ही था।

    उन्होंने बताया कि 4 अगस्त 2025 को भी उसी चेक से दोबारा भुगतान का प्रयास किया गया। जांच में सामने आया कि उक्त चेक शिवशंकर पांडेय नामक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है