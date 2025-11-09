ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान पर शिकंजा, संतकबीर नगर और आजमगढ़ में 17 बैंक खाते सीज

एसके सिंह, संतकबीर नगर। ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान का नेटवर्क तोड़ने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी गई है। अब तक की जांच में संतकबीर नगर और आजमगढ़ जिले में उसके 17 बैंक खाते ढूंढे गए हैं। इसमें करोड़ों रुपये जमा हैं। इसके अलावा खलीलाबाद के गोस्त मंडी में दो करोड़ से अधिक की भूमि के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है।

देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए मौलाना और उसके सगे संबंधियों से जुड़े बैंक खातों के बारे में ब्योरा एकत्र करने के लिए संतकबीर नगर और आजमगढ़ जिले में संचालित पीएनबी,स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा,आइसीआइसीआइ और एचडीएफसी बैंकों को पुलिस ने पत्र जारी किया है।

बैंकों को जारी किए किए पत्र में संबंधित के खातों से लेन-देन रोकने के साथ ही पूरा ब्योरा शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। तेजी से बढ़ रही पुलिस की जांच और कार्रवाई से बचने के लिए आरोपित मौलाना के भाई और उससे जुड़े सगे-संबंधी भूमिगत हो गए हैं।

खबर है हाल ही में सील किए गए मदरसे के नाम संचालित खलीलाबाद स्थित एक खाते में बीस लाख रुपये जमा है। मौलाना के भाई के अलावा उसके बेटे के नाम भी बैंक खाते के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है।

इंग्लैंड की नागरिकता हासिल करने के बाद भी मदरसा शिक्षा परिषद से वेतन लेने, जिले में भूमि लेकर मदरसा संचालित करने के आरोपित ब्रिटिश मौलाना मौलाना शमसुल हुदा खान एक साल पहले यहां चर्चा में आया। अप्रैल 2024 में पहला मुकदमा मौलाना के साथ ही उसकी पत्नी सकलैन खातून, बेटा मौलाना तौसीफ रजा खान और बहू नसरीनजहान के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य मामले में कोतवाली थाने में ही दर्ज कराया गया था। उस समय प्रशासन ने उसके द्वारा गोस्त मंडी में ही संचालित मदरसे को भी सील करा दिया था। वह संतकबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के देवरियालाल गांव का मूल निवासी है। इस प्रकरण से जुड़े लोगों की मानें तो जांच के क्रम में उसके देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हाेने के आरोप लगे तो तत्कालीन जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका पूरा ब्योरा शासन को भेजकर एटीएस उत्तर प्रदेश से जांच कराने की सिफारिश की थी।

एटीएस की जांच में आरोपित के मदरसे में नौकरी करते हुए बार-बार विदेश जाने, विदेशो से फंड एकत्र किए जाने एवं उसको विभिन्न माध्यमों से मदरसों तक भिजवाने और उसमें अपना कमीशन / दलाली लेने के तथ्य प्रकाश में आने के बाद दो नवंबर को खलीलाबाद कोतवाली में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार के आदेश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (डीएमओ) ने मुकदमा दर्ज कराया है।